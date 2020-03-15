神州觀察：加強邊控防倒灌　入境瞞疫須嚴懲

內地新冠肺炎疫情防控重點開始轉變，日前新增確診個案中首次出現境外輸入病例多於本土感染情況，累計已有近百宗。當中更有不少屬隱瞞疫情或行蹤，帶病入境，四處播毒，加強邊控及入境後的隔離監測已成當務之急。

河南鄭州近日確診一例境外輸入新冠肺炎病例，亦令當地乃至河南省連續十多日的「零新增」一朝破功。涉事郭某據說是為去意大利看球賽，才鬧出本次任性之旅，出入境皆是經北京首都機場，期間共轉乘四趟航班，最終搭高鐵回到鄭州；回來後繼續像無事一般返工生活，可見不論自身覺悟，還是各個環節的防疫疏漏非常嚴重。更有無知的母親，眼見兒子發燒不適，卻在家為其煎藥退燒了事，不知又要連累多少人遭罪。

河南省當局怒斥郭某害人害己，心情絕對可以理解，全國各地當下都在忙於「脫疫摘帽」，更關係到一些官員的前程，不少人都在抗疫中被「破格提拔」，此事一出，河南的官員應是沒戲。也許鄭州民眾罵得最真切，又是「自私、無恥、無底線」，又是調侃稱「家鄉發展你不行，千里投毒第一名」，可謂十分形象。

然而恨他的並非只有河南人，河北保定三個縣區就有至少四人因與郭某同乘高鐵而需隔離觀察；內蒙古呼和浩特市亦有兩姐妹因乘搭同一航班回國，且與郭有密切接觸而被排查到，惟兩姐妹亦遭揭發故意隱瞞出境史，以及未嚴格落實隔離觀察措施，到處游走消費，堪稱一丘之貉。

疫情如此吃緊，各地民眾更因封城抗疫寸步難行，偏偏有些人卻可以來去自由，實乃咄咄怪事。尤其是境外不少國家的疫情正在肆虐，對相關入境人士的防疫監測決不可粗疏，譬如近日就有人以退燒藥降體溫避過檢測回國；而日前被確診的從英國返回北京的病例，當時海關檢測體溫正常，惟居家隔離沒兩日，社區已為其辦理出入證，之後才出現發燒、咽喉痛等症狀，且又是自行買藥緩解，不但「善後」起來十分麻煩，疫情「倒灌」更有可能再令國內辛苦築起的防疫堤壩四處決口，前功盡廢。

河北唐山市當局日前發布通告稱，不論中外人士，直接或中轉進入、返回唐山，凡刻意瞞報謊報疫情，引起病毒傳播或有傳播危險的，除須依法追究法律責任外，本人感染後的所有治療費用皆須自行承擔。有網友認為該規定仍有進一步「擴充」空間，建議將所有後續損失，包括其他受感染者原應享有的國家免費治療所需，全部算在這類人帳上，因為對於骨子裏就自私自利的人來說，很多時候會將錢物看得比性命更重要，這樣才能點中他們的要害，不失為一個有效堵漏之法。