中國治疫的方法是人民戰爭，全國動員。打的是殲滅戰，不惜一切。結果經過數個月的時間，動用了至少逾千億元的投入，也不惜封城帶來經濟停頓的龐大損失，終於爭取到疫情的可控，民生經濟可逐步恢復。

錢花了，人命損失減少了，避免了失控。在十四億人口的大國，主要是湖北六七千萬人口受到大的打擊。沒有擴散出來，潛在的損失便不出現。同時知識與經驗增加了，可更好地防治下一場疫症，也可出口救援別國災情。更重要的是克服疫症的過程教育了全國官民，凝聚了感情與志氣，鞏固了中國的國運，在疫病中向全球示範中國的能力與精神。試問當今世上，有哪一個國家有這樣的團結、能力和魄力呢？

相對而言，即使日本，乃至歐美，所謂民主體制、發達社會，在疫情之前，手足無措，不敢照搬中國的方法，是沒有足夠的資源、設施，也缺團結合作的民心民氣。不是甚麼中國的專制，歐美是民主，故此沒法倣效中國。若所謂民主體制不能動員民眾保衞自己及社會的公共衞生，這樣的民主便是失效的體制。疫病不管政治，歐美政府防治不了疫情，疫病便會失控，意大利便是清楚不過的例子。

歐美日沒能力去倣效中國圍堵殲滅疫病，便只是退而求其次，盡力保住醫療體系不過於負擔而崩潰。短時間裏歐美日不可像中國武漢那樣一下子把醫療設施大幅增加，它們便只是保着重症者，把輕症者趕離，美其名為家居隔離，家居治療，實際是差不多撒手不理，讓病者自生自滅。

如日本社會文化較佳，家居隔離自愈的機會較大。如美國的野蠻資本主義，幾千萬人暴露在醫療體系之外，貧窮難以自救，疫病便可在他們中間大肆傳播。美國的情況是保住有錢的人，放棄貧窮的人，體現出美國制度的冷酷。美國可不管人民死活，歐洲不可能，但無力應付。此所以德國總理說，德國最終會有高達七成人受感染。世界衞生組織宣布疫情在全球大流行，實質便是全球失控。或許又是另一場如上世紀初西班牙流感那樣的全球大災禍。

全球疫情失控底下，中國防治有效便成為樂土，海外華人連同他們的資金都會大規模地回流國內，協助國內的建設發展。疫情打破了美國金融主導的全球化，中國崇美崇洋之風氣便會驟改，為了安全起見，總是留在國內較萬全。正當各地窮於抗疫之際，中國作為世界工廠的作用更大，也將是全球最大的消費市場，正好由中國推動替代美國體系的多極全球化。