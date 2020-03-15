回歸二十二年，香港管治又亂又爛，「一國兩制」走樣變形，就要翻車。這和行政、立法、司法領域被反中亂港攻陷，被港英餘孽掌握大權有最直接關係，他們相互支撐配合顛覆「一國兩制」。朝廷的管治權威，一國和愛國愛港力量根本不是他們的對手。別以為中央和一國在憲制上是母體，有頂層地位就一切OK，那只是寫在紙上的，寫在法律文件上的，實際情況卻是，中央和一國的力量在香港特區這一畝三分地上，是處於被英夷留下的資本主義各項制度、人事安排和明明暗暗的地雷、炸彈包圍或架空的地位。

它是一張黑而密的大網，中央不動，會被困死、憋死，中央一動，地雷、炸彈會按照預先的設定或隨機爆炸。因此，中央、一國、愛國愛港表面風光，「憲」上強大，其實是弱勢群體，處境危險。加上這些年，朝廷將手中那些僅有的權力也收起，不敢使用，也不知怎麼使用，只好任敵猖狂，自己被打得七勞八傷。

就拿朝廷還自以為能直接話事的行政領域來說吧，情況也是糟不可言。行政長官、問責高官，朝廷總以為可以掌握，不過只要他們敢頂，只要他們會玩陽奉陰違、兩面三刀，朝廷就沒有辦法，就管不住他們。對整個公務員隊伍，朝廷更是連碰都不能碰，說都不能說。然而恰恰是這支隊伍，全由港英當局所打造，箇中不知有多少港英餘孽、無間道，不知又被反中亂港、外部勢力做了多麼嚴重的滲透，不知對他們施加了多少「逢中必反」的影響，這些情況朝廷一無所知，又一於懶理。

這下可好，今次反修例暴亂，公務員隊伍中赫然跳出數量驚人的「縱暴」之人，他們「晒證」縱暴、集會縱暴，大造聲勢。更有和暴徒一起製造炸彈、直接參與暴亂之人。他們早已撕下了「政治中立」的面具，赤裸裸站在反政府、反「一國兩制」一邊，情況嚴重、趨勢危險。這些都是反中亂港、「顏色革命」的內應力量。對此，朝廷實有責任和權力嚴令香江府衙嚴肅處理，且上報結果，提出防範和改造措施，清理公僕隊伍也。