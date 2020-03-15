美國華爾街銅牛倒地，美股一周內兩次觸發熔斷機制，歷史上從未試過，○八年金融海嘯也不至於如此恐慌，可見這次美國真的病了，而且病得很嚴重。特朗普強調市場「沒事」，恐怕連自己也不信。政客愈是輕描淡寫，民眾愈是沒有信心，市場愈是人心惶惶，連美國衞生部門也承認病毒檢測系統有缺陷，未能滿足需要，有醫生甚至估計美國最壞情況下可能有七千萬至一億五千萬人染疫，特朗普的樂觀究竟從何而來？

一節見則百節知，美國不僅僅是病毒檢測系統有缺陷，而是整個醫療系統千瘡百孔，平時尚且問題多多，連應付普通流感也狼狽不堪，何況面對世紀疫症。特朗普聲稱治療新冠肺炎有保險公司包底，保險公司隨即反駁，強調包底的只是「檢測」而非「治療」。其實眾所周知，美國醫療費用極其昂貴，即使病人購買了醫保，往往也要自付相當一部分費用，而沒有購買醫保的病人更是只能自生自滅，所謂的「包底」不過是自欺欺人。

老美經常吹噓其民主制度如何優越、美國如何偉大，原來不外如是，一場疫症就露出原形。反而一直被美國抹黑及妖魔化的中國，再次展示本身制度的優越性，不僅迅速控制了疫情，還向許多國家提供援助。不怕不識貨，最怕貨比貨，中美兩國的抗疫能力和綜合治理能力孰優孰劣，答案顯而易見，起碼中國不會像美國那樣自私自利、趁人之危。

股市既是經濟晴雨表，也是信心晴雨表，近日美股劇烈震盪，反映市場人士對美國抗疫沒有信心，對經濟前景極度悲觀。特朗普政府本想以貿易戰拖垮中國，甚至想趁中國爆發疫情落井下石，結果搬起石頭砸自己，真正的危機在美國而不在中國。○八年爆發金融海嘯後，美國高官相繼訪華，為求中國購買美債而說盡好話，甚麼「風雨同舟」、「共渡難關」等等，這次又有甚麼新招？歷史會不會重演？