這個世界上，除了一些離地高官，可以天天不用戴口罩，其餘大部分人，尤其是香港市民，都很想問疫情何時完結，可是專家言人人殊，當年沙士一役有貢獻的微生物學專家袁國勇較早前預測新冠肺炎疫情「唔會完」，日前又指疫情難以像沙士般斬斷，預料會維持兩三年。他又警告疫情表面減輕會令港人鬆懈，政府未有吸取沙士教訓，承諾興建三幢防疫大樓只落成一幢，多年來未有致力改善醫療設備，只會令問題不斷重演。

聽君一夕話，勝讀萬次廢官的樣辦發布，若非經過沙士慘痛教訓，香港人不會在一月中便已經搶購口罩，等政府供應一定死得人多，確診個案數字沒有像火箭般上升，有賴整體防疫意識。君不見歐洲很多人起初對亞洲疫情不以為然，大部分出街都不戴口罩，甚至取笑及歧視戴罩的華人，指他們是病者或帶病毒。現在輪到歐洲大爆發，大型活動及體育比賽都要叫停，但西方人始終沒有戴罩的文化，繼續握手親吻等禮儀，有籃球明星甚至刻意摸傳媒的咪高峰，結果自己中招，整個聯賽煞停。還有不少人繼續往酒吧等場所聚集嬉戲，所以歐美疫情蔓延其實一點也不驚訝。

亦有一些人可能旅行上了癮，包括很多香港人，專家都叫這個時候除非必要不應前往外地，乘搭飛機非常高危，香港有旅行團全員感染，新近有幾宗確診都是剛乘坐長途機回港，他們自己都不知道成為隱形播毒者，令到疫情未能了斷。袁國勇呼籲市民要有心理準備到年底前都應避免外遊，更應留意由內地和其他地方的輸入個案，尤其是檢疫措施不足的地區例如印度入境的人士，另外亦叮囑要留意香港南亞人士聚居的地方有否感染情況。

現在風高浪急，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，香港人留在家看看《東網》能知天下事，無必要冒險外遊了。