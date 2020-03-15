近日數字顯示新冠肺炎疫情出現大兜轉，雖然中國很多工廠都先後復工，人民相互接觸的機會增加，但感染新例減少，疫情開始在內地放緩，看來高峰已過。反而在歐美不少國家，如意大利、西班牙、法國和德國，疫情快速傳播，確診數字有上升趨勢。美國增加了檢測試劑供應，雖然把統計數字發放分散到各州，但仍可見全國確診數字上升。世界衞生組織稱這次是大流行疫症，可見他們認為疫情仍在擴散，受感染人數和國家正在陸續增加。

新冠肺炎疫情在武漢初起時，主事官員明顯是應付無方。他們一方面是層層上報，不敢負責，另方面採取高壓政策滅聲，禁止醫務工作人員把新冠肺炎疫症消息傳播開去，不敢當機立斷，就地應急，令到上下級未能充分掌握資訊，看不到病毒能夠人傳人的特質，失去源頭堵截的最佳時機，未能減少受感染人數，及時防止疫情向外擴散。結果一發不可收拾，要整合全國力量去應付。為了阻止疫情向全國、全球擴散，不惜出到全國封城這一招，盡量把疫情隔絕於武漢。事後看來，封城措施的確收到效果，不過付出的代價也大，整整近兩個月全國工廠停產，經濟陷入停頓，數以億計人口被封鎖在家。要到三月，工廠才部分恢復運作。

在中國處理新冠肺炎疫情耽誤了時間之際，其他國家地區是否趁機提高警惕，爭取時間作好防禦準備，避免爆發疫症大災難呢？可惜並非如此，其他國家地區只顧對中國批評指摘，自己卻毫無準備。結果我們今天看到，各國陸續被疫症攻陷，重蹈中國覆轍，對疫情照樣束手無策。

以美國為例，該國其實在時間上佔了先機，看到疫情來勢洶洶，一早便採取封鎖政策，停飛中國航班；有關疫情病毒的資訊，也可以從中國的醫療報告取得，可說對疫情是瞭如指掌。但美國除了堵截可能直接來自中國的傳染外，並未抓緊其他防止國內傳播的有效措施。病毒沒有疆界，除了中國外，也有機會從其他途徑傳入。對內也未有好好準備確診及隔離措施，以應付疫症來襲。

美國是最富裕，資源最充足，醫療和科技最先進的國家，面對疫情時仍然是一片混亂，缺乏測試劑，缺乏醫療防禦物料。政客輕視疫情，只顧利用來謀取政治目的，政治凌駕醫療科學。要經過一輪糾纏後，今天才見各種預防堵截措施出籠，如向國民提供足夠測試劑、叫停球賽等大型活動、學校停課、取消總統選舉的拉票活動。連向國民提供免費疫症測試，也多番反覆。可見嚴於責人者，忘記回頭，結果自顧不暇。