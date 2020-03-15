新冠肺炎來勢洶洶，在歐美呈失控之勢，美國總統特朗普昨日宣布國家進入緊急狀態。但最令人側目的是，特氏早前招待巴西總統博爾索納羅及其代表團後，已有四人確診染疫，他卻仍然死撐毋須隔離，只是在記者多番追問下，才鬆口表示或會在短期內接受病毒檢測。

特朗普會否「中招」成為世界焦點，而新冠肺炎是否源起於中國，同樣掀起輿論戰。事緣美國疾控中心總監日前在國會聽證會上承認，美國可能有一些流感死者實際感染的是新冠肺炎，因為疾控中心雖設有針對肺炎死亡病例的監測系統，但系統並不覆蓋每個城市、每個州、每家醫院。換言之，許多表面上死於「流感」的人，因為從來沒進行檢測和驗屍，隨時存在誤診。

中國外交部發言人趙立堅隨即提出質疑，指美軍把病毒帶到武漢，美國欠中國一個解釋；特朗普則揶揄「我們都知道病毒來自甚麼地方」，卻始終未能反駁流感死者不存在誤診。誠然，趙立堅的發言帶點情緒化，但其說法真是毫無根據嗎？世界軍人運動會去年十月在武漢舉行，美軍也有參賽，耐人尋味的是，美軍的成績出乎意料地差，更有傳五名外籍運動員因為身患輸入性傳染病，而在比賽期間被送往武漢市金銀潭醫院醫治。無獨有偶，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山早前亦指出，新冠肺炎首發於中國，但未必源自中國，當中有沒有蹊蹺，言下之意是甚麼，令人浮想聯翩。

事實上，美國這場死了近二萬人、逾三千萬人受感染的流感於去年九月爆發，正正比武漢爆發新冠肺炎的時間稍前，以美國一貫不檢測、不確診的手法，到底是真流感還是真肺炎，連疾控中心的專家都分不清，趙立堅的說法未必不成立。當然，沒有實質證據的指控並無意義，隨着各國病毒基因圖譜陸續公開，相信真相始終會大白於天下，特朗普是否能笑到最後，不妨走着瞧。