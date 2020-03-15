十天前，人們聚頭談論時局，幾乎百分之一百都是討論新冠肺炎疫情，近幾天卻不然，大抵一半人繼續討論疫情，另一半則談論股市，皆因上周全球爆發股災，美國道瓊斯指數一天可以下跌二千三百多點，創出歷史上最大的單日點數跌幅。

本欄在三月三日首次提醒讀者，美國維持超過十年的牛市可能已經告終，當日，隔晚道指收市只比歷史高位低不足百分之十，到三月十二日，道指的最低點已距離歷史高位接近百分之二十七，中間只隔了幾個交易日，美股便再瀉約百分之十七，技術上已正式陷入熊市。

筆者多年來一直敬告投資者，股市走勢大部分時間都是大戶寫好的劇本，一般人以為會升的時候，它可能會跌，以為會跌的時候，它可能會升。你不能完全用常理「捉路」，要麼遠離鱷魚潭，要麼就好好觀察大戶的手影。他們在市場行動，總會留下蛛絲馬迹，若然你不能細心體察，恐怕就很容易成為人家的「點心」。

就以三月十三日的香港股市為例，隔晚美股大瀉逾二千三百點，一日跌近一成。過去港股一般都較美股脆弱，後者跌二百點，前者便要跌三百點。而香港當日凌晨傳來消息，道指跌了二千多點，你道當天恒指收市要跌多少點才行，三千點也不為過吧？豈料，恒指只象徵式下跌了約二百七十點，幅度之小，讓很多人大跌眼鏡。

恒指跌幅溫和的原因何在？因為這一浪大戶要低沽的對象主要不是港股，他們今次較「垂憐」恒指是有迹可尋，本欄三月十日發表的文章，也談到：「現時港股所處水平不高，可剪的羊毛不多，估計今次剪的對象是以美歐市場為主。」至於大戶在美股身上收割夠了嗎？當然未夠，近日大跌之後又大升，正是要好、淡倉皆殺，這情況料會持續。