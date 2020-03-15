古往今來，一個有為嘅領導人，真有心為國為民，都要有好嘅團隊；若然選出來嘅官員全是廢柴，又點會國泰民安！呢，冇靈魂政府日前公告，食衞局前局長周一嶽獲委任為醫委會委員，由今年七月九日起生效，任期三年。

阿哥，呢位人稱「周一鑊」嘅廢鑊，現年都七十三歲啦，佢掌管食物及衞生政策逾八年，任內屢爆傳染疫症及醫療失誤醜聞，公立醫院輸錯血、打錯針、派錯藥、換錯器官等醫療事故罄竹難書，老朽當年在此「販文認可區」都唔知寫過多少篇！佢坐鎮食衞局咁多年，老朽真係不愁冇題材！何況佢每周點止衰一鑊吖！而且一鑊甘過一鑊，真係一千零一夜都講唔晒！

周一鑊在任怠政，做嘢求其已經深入民心，當年佢更為內地孕婦大開中門，搞到雙非問題嚴重，對醫療、食物衞生把關又永遠後知後覺，終被上屆政府唾棄，於一二年七月上屆政府上任時冇得留低！市民原以為可以遠離瘟神，誰知佢翌年又被「翻閹」任平機會主席。一個人係廢柴，任你係神仙佛祖，一樣唔會將朽木化成檀香，佢上任後又係搞出連串風波，包括推動檢討及合併現行四條反歧視條例，被指偏頗同越權，進行內部架構改革時，又肥上瘦下，更亂花公帑擴建辦公室，「周一鑊」又搖身一變成「大花筒」，卒令平機會喺一三至一四年度虧損近四百萬元。

一個如此劣迹斑斑嘅廢鑊，年紀有番咁上下，加上佢現時喺保險公司任顧問，而保險公司梗希望壓低醫療費用定價，或引用更多海外醫生令相關費用下降，擔心廢鑊嘅商界背景會影響醫委會對海外醫生嘅討論。一個背景、能力都不適合嘅廢鑊，林鄭仲要翻閹，為無能嘅管治班子添煩增亂？林鄭冇人可用？抑或用人「唯親」而非「唯才」？林鄭民望低殘，為歷任特首之最，「不慎選左右」是其致命傷！今廢鑊重來，香港更失救！