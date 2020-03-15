美國國會又再借台灣問題搞三搞四，以圖推動民進黨政府加強台獨的聲勢，眾議院在無人反對下通過《台北法案》。根據法案，美國行政部門在適當並符合美國外交政策利益下，對嚴重傷害台灣安全或繁榮的第三者，考慮改變與這些國家的經濟、安全及外交接觸。

法案要求華府強化台美夥伴關係，包括支持台灣鞏固邦交、與其他國家發展非正式夥伴關係及參與國際活動，美國並應常態地提供符合台灣需求的防禦物資，以應付來自內地現在及未來的威脅，鼓勵美國高階官員訪台，在一些美國已參與、但台灣未獲國家會員資格的國際組織中表態支持，讓台灣成為成員。對顯著加強與台灣關係的國家，美國可適當地提升與該國的交往等，法案稍後提交特朗普簽署。

美國這次再打台灣牌，內地相關部門當然批評美國插手台灣問題、干涉中國內政，是以堅決反對。國台辦更批評民進黨當局投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平，損害兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。

《台北法案》表面上是美國要推動台灣的對外關係，加強支持台灣的防務，但客觀上其他國家絕對不因這法案貿然與台灣建交，因開罪北京不是好的選擇。對美國來說，台灣最大的價值是鞏固軍事據點。

美國長期以來在遠東地區的軍事屏障，從日本、南韓至台灣，建構成一道從黃海、日本海及台灣海峽的防線，東北守住鄂霍次克海，南鎮朝鮮海域，再利用台灣海峽做通道，與夏威夷軍事基地鞏固太平洋戰區。現時美駐南韓部隊因軍費分擔有矛盾，南北韓局勢緩和間接淡化美駐韓軍力的需要，屏障現缺口危機。若然再失去台灣的軍事據點便利，美軍將無法軍事恫嚇，在國際外交軍事的話事權變成無牙老虎，嚴重威脅美國霸權地位，於是美國強要為台灣出頭，堅守台灣防務的價值。