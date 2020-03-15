美國總統特朗普上台以來的行事風格特立獨行，甚至乖張，可是美國人卻期望他能奇招制勝，令美國強大起來。但有誰會估到，這個世界頭號超級大國，竟然是救市不救人，政府在疫情當前只會採取佛系應對。早前特朗普無知地聲稱把新冠肺炎當普通流感就可以了。連總統也是這種態度，怎叫人不心寒？

美國疾控中心在三月初，還堅持不戴口罩、不檢測、不公布的三不政策，相信疫情自然會好轉。這種佛系態度隱瞞疫情，已不是簡單的官僚慵懶，也很難明白一向高舉「人權至上」的美國，理應重視每一個生命的價值，但現實卻揭示美式資本主義背後的根本矛盾，就是資本利益高於一切，而服務於資本的政客為了選舉甚至可以拿人民的健康生命作賭注。政客們把疫情的消息盡量淡化，也因為美國的資本家不能接受，疫情一旦確認為廣泛傳播，引致市民恐懼，大型活動取消，經濟活動和生產進入半停頓狀態，引爆股票崩盤，而資本家的利益受損，則直接影響特朗普的連任大計，所以白宮甚至下令聯邦衞生官員把頂級冠狀病毒會議列為機密。

曾成功預言柏林圍牆倒下及蘇聯解體的國際政治專家約翰加爾通，於○四年著書預言美國將於二○年崩潰。他重點指出美國是個超高消耗的國家，以百分之六的人口消耗全世界百分之三十五的資源；美國的社會運作必須攫取全世界的資源，它透過貨幣、軍事和文化霸權，取得在國際交易中不對稱的優勢，但這種不公平的貿易和國際關係，實質是對他國的剝削，而一些國家為了擺脫被美國的壓迫，也會繼而反抗。另一些國家則透過不斷發展提升自身的實力而增加國際影響力，美國的霸權和影響力在此消彼長下，自本世紀初起一直下滑。但美國卻想維持這種不公平的國際秩序，而付出的成本也愈來愈高。

特朗普揚言的「美國優先」就是向世人撕破面具，維持霸權的口號。美國對外要繼續維持超高的軍費，對內要維持資本霸權的超額利潤，那麼犧牲的就是美國一般群眾。美國作為第一強國，竟然沒有全民醫療保障制度，當中二千七百萬人沒有購買任何的醫療保險，四千萬人投保不足，得了大病隨時要破產。相比起中國迅速應對，在不斷完善的社會保障制度下，全民免費檢查和治療新冠肺炎，更得世界衞生組織高度肯定，兩種社會制度在應對社會危機方面，高下立見。

筆者並不知道美國會不會在今年崩潰。觀乎美國在過去一星期的股市一瀉如注並兩度熔斷，周四道指更單日下跌逾二千三百點，創自一九八七年以來最大的跌幅，就連美國減息半厘也無力托市，這不單止是美國股市信心崩潰，更是美國整體對國家和政府信心動搖的警號。雖然美國上周五剛剛宣布全國進入緊急狀態全力抗疫，但如果美國精英階層不懂自我反省，還繼續掩耳盜鈴，把自己早前隱瞞疫情，倒過來胡扯是中國隱瞞疫情使他們延遲應對，又或者把這次金融危機，透過對外興兵製造國際形勢緊張以圖促使資金回流，這些轉移視線的做法，美國始終要找數的。