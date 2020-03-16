世界視線：空襲行動失民心　駐伊美軍難安枕

為報復親伊朗的什葉派真主黨旅民兵以火箭炮攻擊伊拉克北部一個聯軍基地，造成兩名美軍及一名英軍人員死亡，另有十多人受傷，美軍日前派出大批戰機轟炸真主黨旅在伊拉克五個軍火庫。

對上一次有美軍遭真主黨旅襲擊身亡，是在去年十二月，最終以美軍擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼告終，美、伊雙方幾乎擦槍走火，觸發全面大戰。如今新冠肺炎疫情在美國迅速擴散，國家進入緊急狀態，特朗普的管治面臨前所未有的巨大挑戰，他會否藉外部危機消弭內部壓力，外界不無疑慮。

事實上，即使今次危機能安然度過，但美軍在伊拉克境內成為不受歡迎人物，卻是不爭的事實，令情況更糟的是，美軍的突擊空襲行動，除了反美民兵之外，往往亦會誤傷平民，令一般伊拉克老百姓的反美情緒更加高漲。以今次空襲行動為例，最少便造成三名伊拉克政府軍、兩名地方警察以及一名平民傷亡，正如一位伊拉克官員所說，美軍擊殺蘇萊曼尼，一般人只當是「大人物的鬥爭」，跟自己沒有半點關係，但在伊拉克，幾乎每一個家庭都有成員服務於軍、警界，自己的親友喪命，血債很自然便算在美國人頭上。

更何況，美國把伊拉克當作自家後院，空襲行動前往往不會事先跟巴格達當局打招呼，大大損害了伊拉克人的感情，這從今次空襲後，伊拉克國內不分政治派系，紛紛加以譴責，總理更揚言要在聯合國告狀可以得知。特別是特朗普上場後，對伊拉克並不重視，直到上任兩年多後才首訪當地，期間他表明以伊拉克作為對敍利亞軍事行動的根據點，被批評侵犯伊拉克主權，時任總理馬赫迪甚至拒絕與特氏會面。

種種新仇舊恨加在一起，令不少伊拉克人兩害相權取其輕，倒向同屬回教什葉派的伊朗。就在美軍擊殺蘇萊曼尼後不久，伊拉克國會通過要求美軍撤走的議案，親美的遜尼派和庫爾德族議員只能杯葛會議，消極抗議。更有甚者，「伊斯蘭國」（IS）在伊拉克庫爾德地區有死灰復燃之勢，美軍在伊拉克腹背受敵，形勢大大不妙。