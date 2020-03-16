功夫茶：東網新貌更多姿　熱爆議題無得輸

「上東網，知天下」。呢句嘢冇花冇假，閣下攞起手機輕輕一觸，天下事盡在掌握中，而且「東網視頻」影像凌厲，睇到人眼都忘記咗眨，予人「沽酒客來風亦醉，賣花人去路還香」之感！上《東網》，點止「知天下咁簡單」吖！

呢，詩人講嘢，好少唔誇張嘅！好似大家熟悉嘅盛唐詩人李白，話自己劍術了得：十步殺一人，千里不留行，嘩！殺人如剪草，真係堅成咁？嗱嗱嗱，杜甫其實都唔執輸㗎，形容佢當官嘅朋友李適之酒量大，「飲如長鯨吸百川」，分明作大喇！

之不過，「上東網，知天下」就珍珠都冇咁真！東方報業集團永遠站在讀者立場，一心一意為廣大讀者服務，《東網》更是與時並進，不斷革新，為讀者開創更多精彩、豐富內容之際，最近又推陳出新，以雙層Menu bar清晰劃分新聞資訊及休閒內容，方便好用。當中增設「醫健」頻道，提供醫學資訊，與讀者攜手抗疫，喺疫情如此嚴峻下，睇多啲呢個頻道，不但有助提升生活品質，更重要係「疫境自強」，可以保住個靚肺吖！

至於「港‧實測」，散發閒情趣味，透過社會實驗及小遊戲，畀大家輕鬆了解社會實況及現象，好似「鬼佬試食鹹濕嘢」，見佢哋吞話梅、食八仙果，七情上面，好鬼好笑！呢個頻道，讀者大可當佢係餐前開胃菜，醒神之至！而另一頻道「港呢啲」，以幽默輕鬆小劇場方式論盡社會熱爆議題，由於貼近生活，年輕人必定有所共鳴！仲有「睇體」囊括港超聯等不同體育盛事，直播賽事令球迷恍如置身現場，認真過癮！

嗱，早排「東網視頻」銳意改革，又添了不少先進器材，令影像更凌厲、活潑，功夫茶曾形容讀者無論身在何處「都見彩雲飛」，確實如此！之不過，大家常見到嘅幾位專業主播，好似鍾蔚瑩、黃浩棋、陸智豪，分析時事，拆解危局，獨到精闢不在話下，加插嘅資訊又新又快，佢哋無不使出渾身解數，嬉笑怒罵，用詞抵死啜核，嗒落有味，絕對有高度又有風度，功夫茶一字評之曰：正！三字就係「正到暈」！各位街坊，呢排生活真係夠晒沉悶，細路失學大人失業，上「東網視頻」等幾位主持人為大家消消氣喇！

上《東網》新裝版，精彩節目根本睇唔晒！呢，睇「東網點評」，縱橫世事、馳騁花邊，全球報章精華盡在眼底，足不出戶，能知天下事，所謂「秀才不出門 ，能知天下事」，呃啲「讀死書」嘅書呆子而已！依家三歲童子不出門，一觸《東網》都知天下事啦，你睇，嗰位首如飛蓬嘅特朗普又喺度亂噏無謂！不過，佢夫人乜拉你吖又真係幾索幾省鏡，仲有佢位千金都好養眼啫！

總而言之，《東網》好嘢將密密送上，讀者記住密切留意，否則走寶就喊都無謂！