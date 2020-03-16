正論：英美疫情大爆發　旅遊警示何來遲

正當內地疫情放緩之際，歐美的麻煩才是剛開始。港府日前對神根公約國家發出紅色旅遊警示，偏偏有關措施並未涵蓋疫情失控的英美兩國，直到輿論狂轟，昨晚才急忙補鑊，匆匆對英國、美國、愛爾蘭發出旅警，從上述國家及埃及抵港者本周四開始必須家居隔離十四日。事實再次證明，港府防疫永遠慢半拍，永遠踢一踢動一動，永遠不懂吸取教訓。

隨着美國確診個案急增且遍布全國四十九州，由明星到政客再到籃球員都不能幸免，總統特朗普不得不宣布國家進入緊急狀態。英國同樣好不了多少，一日內暴增逾三百宗確診個案，確診總數過千人，首相約翰遜亦只好取消所有大型活動和賽事。但兩國政府礙於醫療體系不勝負荷，不約而同採取輕症者不檢測的措施，隨時有大量漏網之魚潛伏社區，令疫情進一步擴散。

事實上，香港近日新增的確診個案都屬外地傳入，更有患者從倫敦抵港後確診並傳染家中三名成員，包括只有歲半大的兒子，英國存在社區感染已是不爭的事實。更別說本港有旅行團到訪印度、埃及後出現群組性感染，證明全球沒有哪裏是淨土。惟令人難以置信的是，港府防疫穿窿，對英美等國的旅警姍姍來遲，而且隔離措施延至本月十九日才實施，變相鼓勵更多人趁這數天空檔趕到香港避坐疫監，造成播毒隱患。更有甚者，印度至今未納入旅警範圍，從該國來港的假難民隨時成為另一疫源，思之令人惴惴不安。

正如港大專家袁國勇指出，英美等國採取「群體免疫」的措施風險極大，任由國民受感染並獲得抗體，隨時適得其反，造成確診數字如火箭式飆升。立法會議員亦質疑，英國確診數字是神根地區幾個國家的總和，為何一些較少確診的國家入境者需要隔離，英國客則不用隔離呢？港府恐洋懼外，一見英美政府即矮了半截，要不是專家學者不斷督促，第四權不斷施壓，港府恐怕到現在仍對上述國家中門大開。

屋漏偏逢連夜雨。早前埃及旅行團一對確診夫婦居住的大埔富亨邨亨泰樓，再多一宗新增確診個案，衞生署漏夜進行緊急撤離行動，專家不排除病毒透過氣喉「樓下傳樓上」，情況猶如青衣康美樓翻版。事實擺在眼前，經過淘大沙士一役，再有康美樓播毒事件，港府依然沒有吸取教訓，依然將社會要求排查公屋及舊樓喉管之聲當作耳邊風。港府做事拖拉，從內地疫情猖獗才斬件式封關，到歐美疫情大爆發才亡羊補牢，再到「中招」公屋一再出現才急忙遷出住客，每次皆頭痛醫頭，腳痛醫腳，疫情未至於全面失控真要嘆句福大命大了。

當然，市民防疫意識鬆懈亦是確診個案持續增加的原因。醫生及專家均呼籲市民必須堅持戴口罩、勤洗手，減少不必要外遊，惟事與願違，戴口罩的人固然減少，不理疫情照去旅行的更大有人在，有旅行社甚至炮轟港府的「減少外遊論」是扼殺業界生存空間。這場疫情就像照妖鏡，既照出港府的無能，也照出政客的無良，更照出部分港人的無知自私。抗疫如打仗，可惜領軍的不濟，上陣的渙散，幸運之神還會眷顧香港多久？