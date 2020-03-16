上星期美國的金融大震盪使人擔心大衰退式的危機會出現。不過，上世紀三十年代的大衰退帶來的教訓是不能順周期地緊縮，而是要不顧一切來擴張金融投入，刺激經濟。因而美國為首，各國都在放寬銀根，似乎又在製造新一輪的貨幣量化寬鬆，因此，市場即時反彈，問題是可以維持多久呢？

今次金融震盪觸發點是油價大跌和新冠肺炎疫情全球擴散，二者都集中打擊美國。油價跌，美國頁岩油泡沫穿破，聯邦救援的資金是杯水車薪，抵不了債務，更抵不了股價大跌的損失。解脫之法只能是美國摧毀國際石油供應，但是美國能炸沙特阿拉伯和俄羅斯的石油生產基地嗎？至多是美國扮演恐怖分子去炸沙特阿拉伯的煉油廠、油管，但沙特阿拉伯可以迅速恢復生產。炸伊朗油田，作用不大，因已受制裁減產。炸敍利亞、伊拉克油田，卻已經是美國控制，是美軍在當地軍費支出的來源，不能炸。它不敢炸俄羅斯油田，也沒法抑減美國本土的生產。油價跌已阻止不了，關鍵是美國的頁岩油能支撐多久。頁岩油泡沫拖了這麼長時間，對美國的股市債券市場已經利好多時，今次是走不了。

疫情不能用政府放寬銀根來解決，而是要用大力投入來作防治。美國疫情基本上已經失控，統計數字看不見，是因為政府不檢測，視而不見。現在迫於國內外壓力要廣泛檢測，結果便會把真正的疫情暴露出來，證明已達到了緊急狀態。社會反應強烈自屬必然，下一個問題是美國政府有沒有能力像中國那樣迅速防治，克服疫情。從各個方面看，美國政府是沒有這樣的能力和意志，因而疫情氾濫，早晚會出現大規模的封城及罷市罷工，以至鎖國，基本上會與南韓、伊朗和歐洲看齊。

封城停市，美國的金融市場可以怎樣面對呢？要有一、兩個月，乃至兩、三個月的封城停市，美國脆弱的經濟怎樣承受呢？社會內部的矛盾也會惡化，經濟信心與心理預期同跌，美國的股市和金融市場又怎樣可以恢復平靜呢？由此美國的金融震盪便會與歐洲、日本等的金融問題相衝擊，互為因果地惡性循環下去。政府多會強力干預，鎮壓投機，資金便大量逃走避險，金融危機也迅即演變為經濟危機。

事實上，今次與一九二九年的大危機不同，規模更大，衝擊範圍更廣，而油價與疫情加疊影響，不是簡單的印製鈔票便可以解決。這會嚴重地考驗大國政府的應對能力，但至少，美國克服不了疫情，只會成為危機的中心。