據說，小布殊當總統時，老美就打算強硬對付「大國崛起」的中國，要打壓到底。然而，遇到了「九一一」恐襲，老美遂把「世界恐怖主義」當成威脅美國安全的頭號大敵，求助中國和它一起「反恐」。於是，已經暗暗拔出的刀劍又悄悄收了回去。

十幾年過去，全球恐怖主義對老美威脅大降，中國的崛起更是突飛猛進。老美又轉變戰略，再也不需要中國和它反恐，而是把中國當成比拉登、塔利班更恐怖的對手。於是，特朗普上台後，大打貿易戰，全方位打壓中國經濟、高科技、製造業等等，軍事上圍堵中國，陸海空太空一起來。老美知道中國這個對手比它歷史上遇到的任何對手都厲害、都強大，現在出手已經頗晚，但還是最後機會，不能不鋪開攤子，傾其全力，吹起「新冷戰」號角。

戰役打響後，特朗普就吹噓給中國經濟重創，令美國大大得益，外貿收入增加，在華投資回流，為美創造更多就業機會，美元勢強，股市暢旺，這令談判桌上老美佔了上風，「首階段貿易談判」結果據說「特朗普表示滿意」。就在老美磨拳擦掌準備開打第二戰役之時，中國爆發了特大新冠肺炎疫情，百姓安危、國計民生面臨巨大威脅，政府管控風險、戰勝疫情能力面臨嚴峻挑戰。特朗普隔岸觀火，偷樂不已，以為這是「上帝」給他帶來了「大國競爭」中又能獲利的機會。不料，新冠病毒並不放過一天到晚自以為是、損人利己的美國人，更不會特別優待對防疫抗疫全不在乎、刻意隱瞞的特朗普。疫情在美爆發，在全球爆發，美股狂跌，熊市驟來，美國經濟大滑坡已成定局，走向衰退只是時間問題。

而中國疫情已經受控，進入尾聲，經濟正在復甦，在全球經濟包括老美經濟難逃衰退的格局中，中國經濟的結構和動力，市場之龐大，在國際產業鏈中所處的位置，「可外貿」之能力都是一流的。如今老美自顧不暇，問題叢生，還想威嚇中國、再佔便宜，恐怕機會已失也。