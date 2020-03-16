新冠肺炎疫情持續在歐美蔓延，意大利等固然成為重災區，美國情況也不妙，經濟衰退已無可避免。有人擔心重現上世紀三十年代大蕭條，這也許有點嚇人，但可以肯定的是，真正的麻煩還在後頭。美國經濟本如強弩之末，加上疫情摧殘，更是雪上加霜，即使聯儲局減息放水，即使特朗普揚言推出刺激經濟措施，恐怕也無法挽狂瀾於既倒。

反觀中國在控制疫情之後，一切逐漸恢復正常，中央和地方亦陸續出招激活經濟。單是部分省市公布的重點發展項目，投資總額已達數十萬億元人民幣之多，主要針對實體經濟，醫療衞生、5G科技等新型基建將成為拉動經濟的主要動力。

論整體實力，中國也許還不如美國，但論經濟韌力，中國絕對勝過美國，故中國可以經受得起疫情衝擊，經濟可以迅速復原，美國未必可以。畢竟，中國要人有人，要錢有錢，要科技有科技，而且擁有完備產業鏈和龐大內需市場，完全可以自給自足。相反，美國貌似強大，實則外強中乾，除了印鈔和發債之外，可以拿得出手的刺激措施實在有限。兩年前特朗普提出一萬五千億美元基建計劃，至今依然無影無蹤，原因何在？巧婦難為無米之炊也。

中國爆發疫情之初，美國政客和傳媒幸災樂禍，不少人重彈「中國崩潰論」老調，香港那班洋奴漢奸也鸚鵡學舌，跟在洋人後面大談「支爆論」。但事實證明，他們不僅枉費心機，且枉作小人。中國迅速控制疫情，還可援助其他國家，反而美國狼狽不堪，連病毒試劑及口罩等醫療物資也嚴重缺乏，不得不豁免中國相關產品關稅。若中國有樣學樣禁止醫療物資出口，美國情何以堪？

對中國來說，這場疫症既是危機，也是契機。美國自顧不暇，想遏華又力不從心，中國正好趁勢反擊，化被動為主動，即使無法終結美國霸權，起碼可以爭取更多話語權。