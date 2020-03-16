人一黃，便猖狂，為反而反，假借港人名義，甚麼離經叛道、有悖常理的事情也做得出，示威暴力大家司空見慣，語言暴力如詛咒警察死全家也比比皆是，署理副校長淪落到是非不分，卻被包庇繼續執教鞭誤人子弟，既然亂說話不用負責任，其他人都有樣學樣了。

深水埗有區議員於議員辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」告示，惹來全城聲討，連日來多批市民抗議，爆發衝突。某些食肆亦有樣學樣，借防疫之名，拒絕招待內地人，涉及歧視，身兼民主黨中委的社協幹事蔡耀昌日前以社協名義前往該食肆遞信抗議，呼籲把相關情況納入《種族歧視條例》，要求平機會調查。

民主黨是反中亂港一員，蔡耀昌也真是不識好歹，與黃絲餐廳對着幹，自然引起鬼打鬼，民主黨迅速割席，發聲明指蔡耀昌及社協立場與民主黨無關，逾六十名民主黨黨員聯署稱「蔡耀昌不代表我」，促請蔡辭任民主黨中委，結果蔡被迫辭職但不退黨，網民不收貨，繼續追殺，要求民主黨踢走蔡，否則一票不投該黨。

反對派由不同政治派系構成，分為泛民、自決、本土甚至港獨組織，以往因為理念不同，經常互相討伐，尤以佔中時期，民主派主動與所謂勇武派劃清界線，但力分則散，潰不成軍，之後吸取教訓，去年反修例風波便暫時放下分歧，合謀借示威暴亂奪取管治權，贏得不少支持者，在區選大勝，白鴿黨也是受益者，網民是其米飯班主，今年立法會選舉亦要靠民意搵食，自然容不下蔡耀昌「護中」之言，懶得理蔡是為黨打江山的老臣子。這幫反對派純粹由利益出發走在一起，各懷鬼胎，據說為出選立會的資格已經醞釀分裂，各派互不相讓，相信到時必定會出現黃撼黃自相殘殺的局面。政治是醜陋的東西，只有入世未深的年輕人才會被虛假的光環蒙蔽。