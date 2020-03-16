新冠肺炎疫症在全球大爆發，歐洲更成為疫情的「震央」，先後有意大利、西班牙、法國、德國等西歐國家告急，其中意大利最為嚴重，死亡人數接近一千五百。現今不少人特別注視英國，認為他們準備不夠，無論其醫療系統及防禦措施皆不足夠應付新冠肺炎疫症進侵。

英國的醫療系統根本沒法應付這次的疫情，政府開始時沒有嚴厲把關，錯失抑制疫情的最佳時機，現在病毒已經傳入，在境內傳播，再攔截已經無效，只好採用拖字訣，希望利用有限醫療資源拖延疫情高峰期。英國的延遲政策，是讓國民感染疫症，不予檢測，呼籲初期患者自己居家隔離七天，如果病情沒有加重的話，就不用去醫院不用看醫生，把有限的醫療資源留給有實際需要的病人。如果病情嚴重，可以打熱線電話尋求醫治。這個策略是希望一般的感染者產生群體免疫力，即是任由初步患者自己的身體去應付病毒，要到變成嚴重患者才由政府出手治療照顧。也是因為這個拖延策略，英國不會如其他歐洲國家般，要求全國學校停課，禁止大型群眾集會，但要求學校取消全部海外旅行，也要求長期病患者及七十歲以上老人留在家中，不要參加郵輪旅行。

這個拖延策略引起不少學者質疑，他們認為英國人口有六千六百多萬，要國民之間產生足夠抗體達致群體免疫力，起碼需要百分之六十的人受過感染，即是染病人數達四千萬，若受感染導致的死亡率是百分之一，就是四十萬人，就算死亡率低至百分之零點五，也有二十萬，這是一個非常駭人聽聞的數字。有人批評說，這個拖延策略其實就是放棄救治長期病患者及七十歲以上老人家。

英國宣布的應對策略也令不少外國留學生人心惶惶，覺得政府的應對實質是沒有作為，慌怕一旦受到感染會求救無門，得不到應有的診療。

英國是香港和內地留學最熱門的國家之一，當了解英國的應對策略後，不少香港留學生趁英國仍未被特區政府納入「疫監名單」前，紛紛搶機位回港避禍；如果英國勢色不對，受感染者眾，寧願留港靜候，再作打算。有回港的留學生更明言，在英國戴口罩會被視作「異類」，又擔心再過一至兩周，會搶不到機票回港，又或者英國被列入「疫監名單」後，要受十四天隔離。

大批留學生回港，一旦在當地或航班上染疫，可能會成為「播毒」媒介。專家憂慮，預期輸入的感染個案將會急升。特區政府必須採取較果斷做法，將英國與歐洲神根地區國家看齊，實施同樣檢疫措施。