香港人最崇拜的英國和美國，面對新冠肺炎來襲竟然一副無為而治的態度，特朗普雖宣布國家進入緊急狀態，但顯然因為美股熔斷，要不是市場大恐慌迫使總統出招，相信到了今日他仍然若無其事叫人將肺炎當流感看待。

更令人目瞪口呆是英國首相約翰遜的「免疫療法」。英政府宣布防疫將從首階段「防堵」進入第二階段「延緩」，出現徵狀者須在家自我隔離，醫療系統對輕症者不會檢測。約翰遜甚至叫民眾要有心理準備，會有更多家庭失去摯愛，但不建議民眾戴口罩，擺明將防疫原則建立在「群體免疫」上，指望人們接觸到病毒後自然產生抗體，亦即是「物競天擇，你死你事」真實版。

有嫁往英國的台灣媽媽在網誌披露自身經歷，其夫出現發燒、咳嗽等新冠肺炎徵狀，前往政府醫院求醫不獲理會，然後極速感染年幼女兒，但醫生一樣拒做檢測，只開了一些普通感冒藥物便打發了事。其英國丈夫雖然被建議留在家中隔離一星期，但作為緊密接觸者的台灣媽媽因為無病徵，醫生竟讓她出門上班。甚至乎，其夫在發病期間仍如常到酒吧聚會和觀看球賽，試問如此「防疫」能防到甚麼呢？說穿了，英國醫療系統不勝負荷，只能不檢測、不確診，斬腳趾避沙蟲。

正如港大專家袁國勇所說，這些國家正在博弈，背後原因可能盼讓大部分國民都有抗體，但這樣豪賭下去，感染數字在未來一、兩個月可能大爆發，顯然不是危言聳聽。

至今仍言必英美高人一等、港府「暴政殘民」的黃絲和政客們，為何不發一聲，拿出當日高聲疾呼要港府封內地關的狠勁，要求港府封英美關？事實已經證明，病毒並無疆界之分，會感染中國人，亦一樣會感染西方人。黃絲和政客們不要再選擇性失明了，港府雖然廢，但還未至於見死不救，要是英美政府的一套搬來香港上演，才好說是暴政吧。