中國內地與香港的管治班子有很多工作亟待改進，輿論善用第四權，嚴格監督、規過勸善是應該的，但有時不能把話說過了頭。我常說，本地很多開口閉口談論民主政治的人，他們以為去過巴黎買名牌手袋，到過東京吃日式拉麵就算是了解外國體制，自己一天也沒有在當地生活過，便一味輕言妄談，到頭來只會反映出自己的淺薄。如今是一個民智低落、舉世昏昏的年代，人們投票選出來的政客，不少是狂人、愚者，這些人放諸於京港政府，可能不消三個月就會被踢下台，在所謂的民主世界，反倒可以長期竊居高位，得享厚祿。

新冠肺炎病毒在亞洲肆虐多時，英國政府恍如不見，到病毒大舉侵入英倫三島，首相約翰遜非但不火速宣布停課、停市，反而勸國民要有心理準備，很多人將會失去摯愛云云。據說，英國的策略是不惜讓六成人染上新冠肺炎，且看誰能生存下來，身體自然就會有抗體，這壓根兒就是「你死你事」的應對方式。香港特首再不濟，也不敢動此念頭，西方政客委實讓人嘆為觀止。

加拿大總理杜魯多的夫人已證實染病，杜魯多卻拒絕接受病毒測試，號稱自我隔離了十四天便可如常工作。但新冠肺炎潛伏期可達二十天以上，總理貴為一國之首，要是一不小心，將病毒傳到其他閣員身上又如何？做病毒測試不難，這位總理的執拗個性，教人莫名其妙。

早前，美國總統特朗普多次強調，新病毒一如普通流感，對本土不足為患，大家多洗手便行，言猶在耳，卻見病毒急速擴散，近日又急急宣布國家進入緊急狀態。

這些政客的愚拙表現換了是在香港，老早給人「鬧爆」，然後再引發暴動。然而在西方，他們卻可以繼續指點江山，你說奇是不奇？