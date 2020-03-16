「能受天磨真鐵漢，不遭人忌是庸才」，已故國學大師南懷瑾曾對其弟子說：「你們出去做事，受了人家嫉妒打擊，我說我為你們高興，因為如果你們窩囊的話，就沒人要嫉妒打擊你，這代表你沒甚麼了不起！」

這段話，令老朽不期然想起最近有鼠輩宵小躲在暗角，在網上發起抵制東方報業集團嘅廣告商，手法那渣卑鄙。喂！《東方日報》讀者最多，影響力無遠弗屆，老朽若然係廣告商，選擇喺東方登廣告，點解要受你班宵小恐嚇滋擾？鼠輩更低B到喺網上搞乜鬼「抵制升級任務」，又要網民「派嬲」、「請願」、「罷買」。阿哥，咪咁戇居天真啦！你估你哋係上帝咩？話要有光就有光？抵制？《東方日報》依然係全港最暢銷嘅報紙，去飲茶、去餐廳食早餐，人手一紙，睇嘅多係東方，你又叫人「罷讀」吖？好多嘢係唔會以人嘅意志為轉移嘅！枉作鼠輩，又何必呢！

仲有啊！該專頁早前有貼文公開東方記者照片，公開全名及宣傳抹黑，形同恐嚇；真係「人一黃，腦便殘」？有東方，冇惡人！老朽細細個時已聽過。東方為民喉舌，為公義從不會噤聲，你估畀你匿埋暗角吠一吠就退縮？若然，就唔係日出東方駿蹄展，盡把蚍蜉踩成灰啦！東方據理力爭及反擊，派人報警備案後，發現相關涉嫌恐嚇東方記者貼文已刪去，足證有人心中有鬼！

有議員批評刑恐如傳染病喺社會傳播，「疫情」接近失控，惟政府未有任何對策，並呼籲同樣面對抹黑嘅警隊要有對抗歪風嘅執着，以免被愈描愈黑。呢個講法老朽絕對贊成！早前中西區區議會召開會議，有黃絲區議員一味糾纏要警方出示委任證，中區警民關係主任倪采欣一再解釋「執法時才需要」，並爆seed噴了不知所謂嘅黃絲區議員一面屁，為維護警察尊嚴而拉隊離場，呢種對抗歪風嘅執着，老朽拍爛手掌稱善！