正是「己所不欲，勿施於人」，但在大批敍利亞難民湧入歐洲的問題上，歐盟成員國就變成「己所不欲，推給別人」。這個難民包袱嚴重衝擊歐盟各成員國之間的關係，特別是土耳其遭敍利亞上百萬難民不停湧入，簡直消化不良，難怪土耳其要向歐盟其他成員求助，要求分擔義務接收難民。可惜，雖則這個國際組織稱為「歐盟」，但要接收難民這個燙手山芋問題，各自把不同的難民政策擺上枱去拒收，造成土耳其及希臘等國家無法不尋求自保，將難民變成「移民」，透過種種方法減輕難民帶來的壓力。

敍利亞長期內戰，不逃亡就隨時失掉生命，大批敍利亞人為生命拚搏逃亡歐洲。與敍利亞接壤的土耳其首當其衝，要在邊境設置難民營接收及安置。土國是歐盟成員國，處理難民問題需要各成員國分擔，但結果就是沒有國家理會土國的死活。

土耳其無法消化大量難民湧入，無計可施下，就在最近開放與歐盟的邊界給難民，難民向西湧入希臘的邊境。歐盟移民專員希納斯不但沒有體諒土國的承受力，反指無人可以敲詐或恐嚇歐盟，意思是不容土國利用難民問題要挾歐盟各成員分擔責任。土耳其反駁從沒有將難民視為政治勒索的手段，強調歐盟各方應該「公平分擔責任」，但歐盟官員的回應，是土耳其和歐盟應努力應對敍利亞衝突帶來的共同挑戰，施壓和單方面行動不是解決辦法。

土耳其總統埃爾多安近日與影響歐盟最大的德國總理默克爾通電話，談及敍利亞局勢產生的大量難民無法解決，指土耳其與歐盟之間的移民措施沒有成效，強調有必要重新修訂。無論土耳其如何叫救命，歐盟各成員國始終是「各家自掃門前雪」。

難民問題引爆了歐盟不同國家成員的內部政策，並不能在共同體下執行一致做法，問題當前就眼看不到為乾淨，叫這個聯盟如何發展未來。