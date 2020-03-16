內地官場講究集中統一，不僅要思想統一、行動統一，而且就連服裝、髮型等也有規矩。比如，大會典禮一定都穿西裝，政治局會議、集體植樹則都穿夾克，就連款式都一模一樣，官方訂製。除了人大代表、政協委員裏的道士、和尚、伊瑪目之外，官場上也絕無蓄鬚、光頭者，嘴巴刮得乾乾淨淨，頭髮再少也要留着撐門面，不會出現像香港「薯片叔」或者台灣韓國瑜那樣的形象。

萬事從頭始，頭髮自然是重點打造對象。政壇幾乎清一色油光亮麗的黑髮，以顯示精力充沛、年富力強。部級、國級官員都已六、七十歲，其實有白髮很正常。對於最高層來說，頭髮與身體健康狀況一樣，屬於機密，都有人精心打理。政壇上間或有幾個不染髮的「另類」，如副總理劉鶴、科技部部長王志剛、北京市委書記蔡奇、河南省長尹弘，顯得格外扎眼。

大多數官員，在台上時精心打理染髮，這算是「政治公關」的一部分。而一旦退休，不需要再經常性拋頭露面，許多人就不再染髮，當出席一些重大紀念活動時，其霜髮滿頭的形象判若兩人。比如原政治局常委羅干、原副總理錢其琛，在卸任後首次露面即已白髮蒼蒼，讓外界大感意外，其實只不過不再染髮而已，並非像伍子胥那樣一夕白頭。離開前台一線，毋須再加以修飾，生活順其自然，也沒有了那份心氣與精力。去年出席「十‧一」紀念活動時的胡錦濤，也因花白的頭髮，令老百姓倍感唏噓感慨。而有些退居二線後仍不甘寂寞、熱衷發揮餘熱者，則依舊精心染髮，維護光鮮形象。白髮與黑髮，其實是觀察政治活躍度的一個特殊指標。

近年來，政壇出現一個別樣的「白髮族」。比如共青團中央常務書記汪鴻雁，曾是全國第一位女性「七○後」部級高官，如今卻白髮如雪，看起來比一些「五○後」還要滄桑。貴州省委常委盧雍政，亦曾是最年輕的部級高官之一，同樣兩鬢皆白，不復前幾年的幹練形象。其實他們比劉鶴、王志剛年輕得多。當然，這或許可以歸結為年齡漸長，或者是為了工作殫精竭慮勞累所致。問題在於年齡漸長是普遍現象，工作勞累又非專利，為何定要以白髮示人呢？

盧雍政也出身共青團，與汪鴻雁一樣都是三十幾歲就晉升中管幹部。前幾年意氣風發，青雲直上。最突出的優勢就是年輕，亦被視作明日之星和接班人群體成員。出席公開活動時，在一眾五、六十歲的高官中，顯得鶴立雞群，分外醒目。然而河東河西，時移世易，共青團幹部如今已經風光不再，昔日的年輕優勢，而今卻成劣勢，容易被貼上歷練不足的標籤。胡錦濤長子、「七○後」的浙江麗水市委書記胡海峰，也是滿頭斑白短髮。

總體來說，新的「白髮族」某種意義上乃是有意對外示拙，以老成示人，不願讓人覺得鋒芒畢露，淡化自己的年齡優勢，進而淡化自己的背景色彩，這算是一種自保行為。此可謂「人見白髮憂，我見白髮喜。」