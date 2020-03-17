功夫茶：東網華麗再升級　體驗盛事莫遲疑

東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。《東網》除咗資訊夠快夠準，全新《東網》華麗升級，更是令人一睇上癮！各位街坊，體驗盛事莫遲疑，尋日功夫茶略略提到新加咗嘅精彩頻道，今日斬多四両，好嘢點可以唔再同大家分享喎！

等閒識得東風面，萬紫千紅總是春！面對如此勝景，嗱！全新東網APP，不論版面及內容全面升級，新介面清晰易用，以雙層Menu bar劃分新聞資訊及休閒內容。上層包括主打視頻嘅「東網視頻」及下層的「醫健」頻道，分別以獨有顏色清晰區分，讓人充分體驗乜嘢叫做「簡單即係美」！讀者一睇難忘。新增設嘅頻道「港呢啲」，「港‧實測」，畀大家輕鬆了解社會實況及現象，亦會以時下最流行嘅街頭訪問，探討不同社會議題。

嗱！「港呢啲」貼近年輕人心態，內容輕鬆有趣，難怪引來不少叫好回響；至於「港‧實測」，內容豐富過癮，譬如「經典廣告歌大挑戰」、「廣東正字你識寫幾多」、「揭校園欺凌真實個案」、「體驗一日純甜品師」等，處理手法雖然輕鬆，卻言之有物，功夫茶覺得有物才能雅俗共賞，有物就係載道！莊子就話「道在屎溺」，其實，大道確實無處不在，不必一定限於嚴肅嘅諷勸教化，日常生活嘅抒情記事，無不存焉！「港‧實測」就係一個好好嘅示範，大家自己去領略吧！

有道是「政如農功，日夜思之」，呢兩句話係春秋時期政治家子產喺鄭國為卿時講過嘅話，意思大概就係話從政嘅人，要好似農民種地咁上心，阿哥，想收成你估播種後就可大覺瞓？梗唔係喇，播完種，雨雪風旱，施肥除蟲，日夜操心，一開始思慮周全，最後才有收穫嘅喜悅！東方報業集團其實同農夫播種嘅道理一樣，集團仝人無不日夜思之，如何將《東網》做到最好，總要站在用家嘅立場，畀到讀者最想要嘅嘢，新介面清晰易用，一學就曉；影像凌厲，內容尖新！一字記之曰：好！

嗱！上東網，盡握天下事，大家都認同。鑑於新冠肺炎持續，新增「醫健」，不但有令人忍俊不禁嘅「開鑊潔鑊，簡易教學」，更加有「新冠肺炎防疫錦囊」，又有「自製消毒用品」、「微波爐消毒殺菌妙用」等等，讀者一篤呢個頻道，抗疫自然有方，對住「疫境」，梗係唔使縮！仲有吖！「睇體」囊括港超聯等不同種類體育盛事，直播經常喺網上引起哄動，凡我球迷點可錯過！

最後，功夫茶不能不再提一提大家留意「東網視頻」同埋「東網點評」；前者跳出框框，議論時下熱爆議題，抵死精闢獨到！後者搜羅全球報章精華，閣下足不出戶，天下大事小事，無人呃到你！仲等？快上東網APP全新頻道喇！早用早享受！