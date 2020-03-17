世界視線：民主黨建制發功　撐拜登搶盡天時

在民主黨建制力量推動下，多名競逐總統候選人地位的黨人退出初選，集中力量支持前副總統拜登。後者最大的政治資產，是曾輔助美國史上首位黑人總統奧巴馬，兩人更曾合力推行醫保改革。此際新冠肺炎疫情在美國蔓延，正好為他帶來天時之利。

奧巴馬與拜登擔任正、副總統時，曾試圖改良美國的醫保政策，令更多窮人加入醫療網，但特朗普上台後卻將之廢除。美國在總統選舉年爆發新冠肺炎疫情，特朗普的醫保政策飽受詬病，正好為拜登的選情借了東風。

再以今次初選的地域分布來看，拜登獲支持的州份集中在非洲裔聚居的南部德薩斯、亞拉巴馬、田納西等地。作為奧巴馬的政治夥伴，拜登憑藉過往的政績，亦順理成章獲得非裔好感。不過，目前距離選舉日期仍有大半年，拜登競選團隊亦意識到勝算仍未穩固。這體現在地域上，拜登初選贏得的南部各州，在上屆大選中是特朗普大獲全勝的鐵倉。民主黨在這些州處於弱勢，未來必須爭取中間選民支持才能擊敗特氏。

反觀被民主黨建制合力排擠的左翼參選人桑德斯，在迄今的初選中贏得加州、科羅拉多州等地。這些州的特點是以白人、拉美或亞裔居民佔多數，並有大批青年支持桑德斯。在上屆大選初選階段，民主黨建制同樣是捧希拉妮而排斥桑德斯，結果觸怒了大批新生代支持者，他們在正式投票中大規模棄權，甚至把票投給共和黨，成了特朗普爆冷勝出的一項重要因素。今次建制再度合力擠壓桑德斯，極可能令年輕支持者再次倒戈。

反觀特朗普，雖然面臨疫情擴大和美股熔斷等連場大災難，但如疫情在今夏好轉，他仍有迴旋空間，其手段包括刺激國內民粹，將矛頭轉移至國外；或威逼各國進一步讓利刺激美國經濟反彈。特氏甚至可能進一步深挖拜登家族及其他民主黨建制高層在烏克蘭可能涉及的貪瀆疑雲。作為回應，拜登在未來的競選日子裏，勢必在黨內謀求團結，加緊與新生代支持者溝通，爭取盡早確定民主黨總統候選人地位，再全力與特氏打政治擂台。