神州觀察：兒歌煽情讚方艙　喪事喜辦太荒唐

方艙醫院真神奇，治病救人教舞技；恐慌拋到雲霄外，歌聲朗朗暖心底；笑語傳遍九大州，生命力量齊匯聚。近日一曲煽情謳歌內地抗疫的兒歌視頻引發輿論熱議，尤其是演唱兒童的濃妝艷抹和怪異誇張表情，不但嚇倒無數網民，亦再度讓人感受到內地慣於喪事喜辦、不顧時機歌功頌德的巨大力量。

據指這首名為《方艙醫院真神奇》的兒歌是由湖南省文藝界人士創作，目的是想對疫情籠罩下的兒童群體進行「生命教育和愛國主義教育」，用其中一名作曲者的話說，現在疫情已經向好，是時候拿出點樂觀主義精神。然而正如有輿論批評指，抗疫是一件嚴肅而沉重的事情，怎能唱得如此歡天喜地？此舉不僅淡化了抗疫的災難底色，又消解了它的嚴肅性，文藝創作應該正視疫情帶來的傷痛，而非強行歌頌災難。

遺憾的是，內地社會向有將喪事當喜事辦的傳統，從民間到政府，從文藝界到官場，莫不熱衷於此道。譬如當年死傷枕藉的汶川大地震，天災當中更有人禍，死於豆腐渣工程的民眾不知有多少，誰知山東作協有文人竟然無恥地寫出了「縱做鬼，也幸福」的詩句，通篇都在抒發「黨疼國愛」的所謂正能量，若真如此，為何地震死難者人數也成了秘密？為何請願的災民、調查真相之人也遭打壓？更有文壇「大師」不失時機地「含淚勸告請願災民」，呼籲他們不要給政府添煩添亂；二人一唱一和粉飾太平，堪稱配合默契。

再如幾年前的武漢長江沉船事件，當局初期不但將責任歸咎於大風大浪一類的「天災」，官方輿論更是以歌頌救援過程中的感人事迹為主基調；尤為荒唐的是，此次災難死了四百多人，最終僅有十幾人獲救，且多是自行游上岸，惟湖北當局事後居然一口氣表彰了近百個單位及兩百多名救援人員，叫人無法直視。

而在今次疫情災難中，各種感恩戴德、洗地擦鞋行為亦層出不窮。像武漢市委書記王忠林的「感恩論」，就遭輿論猛批是不合時宜，畢竟疫情尚未完結，三千多個疫亡者屍骨仍未寒，就急着讓疫區民眾感謝黨和政府，反將自己應盡的責任當成了施捨，簡直豈有此理。而此前遭緊急下架的《大國戰「疫」》一書，則顯得更為心急，仗還沒打到一半就開始炫耀制度優勢，準備論功請賞，怎麼好意思？

怎知這邊剛被煞停，那邊又有人忙不迭想要拍攝抗疫劇，主題又是講述抗疫一線的感人事迹，力圖展現全國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌。只是這些題材哪需找人來演，抗疫前線醫護每天在本色出演，只要真實記錄他們的一舉一動，就已是最好的感恩。