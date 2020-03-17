正論：旅客量跌不停　誰來觀光死城

香港淪為死城，毋須爭議，單看數字已證明一切。旅遊發展局初步統計，二月份訪港旅客創單月份新低，只有十九點九萬人次，按年下跌超過九成六，作為一個國際金融中心及旅遊城市，這個百分比顯示香港在外地人心目中已變成「生人勿近」。

根據旅發局數字，二月份旅客量僅及去年高峰期單日二十萬人次的水平，大家別以為這是谷底，實際情況就像特區高官的民望，低處未算低，預料本月份跌幅會進一步擴大，數字恐怕會更加駭人。旅發局為救市，將會展開四億港元的推廣計劃，加強支援業界及合作推廣，希望刺激本土消費及吸引旅客來港，計劃惠及多個行業，目標帶動旅遊業盡快復甦。外界反應不樂觀，認為杯水車薪，只是略盡人事，真正死結一日未解開，旅遊業難復舊觀。

正如旅發局所指，必須先推動本地氣氛及刺激本土消費，帶動經濟後才能吸引旅客來港，故此將首次向零售、餐飲界提供資助，讓業界可以推出優惠，刺激消費。可是持續超過九個月示威暴潮，不但嚇走旅客，更衍生「順我者昌，逆我者亡」的所謂「黃色經濟圈」，一邊搞小圈子杯葛異己，又驅逐內地客，另一邊暴徒則出動刑毀或在網絡唱衰政見不同的商店，攬炒成風，一間食肆一個月可以損失百萬元生意，四億元又能幫助多少店舖？

旅發局亦計劃疫情過後，將夥拍業界加強客源市場推廣。問題是疫情何時才有終結之日？有專家估計到年底都難以消除，更有悲觀的意見指新冠肺炎病毒會像流感般長存，形成類似風土病。這當然不只是香港的問題，全世界都要面對，可是香港經濟正在下行期，現在雪上加霜，旅遊業不景，重創零售業，亦形成連鎖效應，影響各行各業，一環扣一環，失業率大增，有估計可能直逼百分之十，愁雲慘霧，遊客區擺吉舖陣，連僅餘的吸引力都消耗殆盡。

自從開放個人遊，內地客已是旅遊及零售主要客源，可是近年受到反中亂港勢力歧視杯葛，漸漸減少來港，等於趕走米飯班主，相反，一批又一批假難民湧港，每年支出十多億元招呼這些蛀米大蟲，令人又想起聯合國難民事務高級專員署拖欠當年越南難民在港期間逾十一億港元開支，三十年來未有清還，港府對此筆陳年爛帳懶懶閒，慷納稅人之慨，今時今日香港落難，外國又有伸出援手嗎？

周日及周一兩日都有多宗新增確診個案，幾乎全部患者在潛伏期均有外遊，專家早已警告這段時期乘坐飛機高危，歐美日韓等熱門旅遊地點亦有大爆發，按理香港人防疫意識不應犯這種錯誤，可見實在太多人難以抵受城內死寂氣氛，家不似家，一有假期便想逃出這座死城，那怕冒上染疫的風險。亦有不少人更進一步，決定移民永久離開這片昔日福地、現在面目全非的傷心地。天時地運有日盡，遊客漸杳，災禍綿綿無絕期，人人紛紛捨棄這個褪色都市，《獅子山下》精神不再，殘留一闋《長恨歌》悼我城。