究竟新冠肺炎疫情源頭來自哪裏呢？早段時期，國際的注意力集中於中國武漢，但當疫情擴散，有關研究也開始深入，看法已經轉變，例如日本與意大利等的疫病來源不是中國，而是美國。中國發現疫病的基因序列不同於別國，似乎疫情擴散元兇或主要的來源未必是中國。而美國政府也剛剛承認國內流感的眾多病死者之中，有確診新冠肺炎者。

美國流感是去年九月開始，若當時便有新冠肺炎的感染者和病死者，疫病起源便先發在美國，武漢最早在去年十一月才有病患者。可惜美國政府還是壓抑資訊，不肯公開新冠肺炎死者被誤為流感病的案例，使世界不能定出疫情發展的地域因素與時序。

美國被國際輿論追查，還不把確實的資訊公開，理由何在？依總統特朗普的性格，若是美國新冠肺炎感染病死的案例都是中國武漢疫症爆發之時，他應該早已炫耀宣傳，而不是如今那樣，隱隱晦晦地暗指中國為源頭，一反早段時間直指中國。

中國外交部發言人趙立堅，質疑美軍去年十月參加在武漢舉行的世界軍人運動會時，是否把新冠肺炎病毒從美國帶到武漢。若美國早在九月便出現新冠肺炎，當幾百名軍人到武漢參加運動會時，有頗大機會把病毒帶來。真相如何，屬科學問題，需用流行病學的調研追查有關人士，才可以定出可能的源頭所在。

美國政府面對質疑，而質疑已經不只是中國，早已變成國際性的疑問質詢，理應交代。一是美國死於新冠肺炎的早期患者有甚麼案例，時序如何，旅行和接觸的紀錄如何？二是美國參加武漢世界軍人運動會的代表，有否事後證明確診新冠肺炎，有否病死，案例如何？這些都是簡單的事實，作為世界衞生組織成員，美國有責任及早通傳。今次被人公開質疑，只懂外交抗議，而不把案例資訊公開，相信其中便有不少耐人尋味的內容。

日本、伊朗都有論者指摘美國為政治陰謀而播毒。相對美國政客指中國在實驗室製造病毒的荒謬言論，質疑美國散播疫情，屬合情合理的質疑，也沒有指控美國用擴散病毒進行生化恐怖主義行為。

美國政府習慣說謊，侵略伊拉克是最經典的例子。特朗普也是每天不停地睜着眼說謊，美國政府的國際信用極低。今次在疫情中胡亂指摘中國，本身還刻意隱藏有關疫情關鍵資訊，正清楚地暴露這個政權的性質。

中國應該與國際學者聯手，把疫病的基因序列、疫情傳播的分析做好，相信將可以找出真相。