中央提出對香港全面管治權已經將近六年，從國務院白皮書到最高領導人的政治報告，對此反覆論述，不斷細化，然而「只聞樓梯響，不見人下來」，至今未落地香港。這期間香港發生了「佔中」、「旺角暴亂」和反修例暴亂，香江府衙的管治、法治、社會秩序受到極大的摧殘；國家主權、安全和發展利益受到威脅，「一國兩制」有被顛覆之憂，香港經濟民生、穩定繁榮早被衝擊得一落千丈、一團糟。

對此，中央真能無動於衷嗎？真能看不出「光說不練」的害處嗎？真的至今沒有訂出落實全面管治權的具體方案嗎？真的是「老虎咬刺蝟——不知從何下口」嗎？這些，我們不清楚。然而我們知道的是，要做好落實中央全面管治權這樣的大事，最好能夠抓住一個重大的機會，最好能夠在對手最瘋狂的時候、幹了最大壞事的時候，出重手、發狠力，打響中央管治權第一炮，方能造勢立威，猛創頑敵，為今後掃清障礙。

而時下就有一個不容錯過、解決問題的機會，這就是叫停今年九月的立法會選舉。

很明顯，此選舉在暴亂持續下，在香港的法治被嚴重破壞下，根本不可能公平、公正和正常進行。而香港目前在黑暴籠罩下的選舉亂局和困局，以及由此產生的對「一國兩制」憲政的巨大破壞，都不是香江府衙可以解決的，更何況在港英餘孽掌權主導下，香江府衙也根本不想解決問題，而是打定主意明裏暗裏配合反中亂港勢力如期完成選舉。現在能夠解決問題、力挽狂瀾的，只有中央，只有朝廷在此時此刻用固有的依憲依法的管治權，責令香江府衙押後立法會選舉，只有樹起中央全面管治權的政治權威，才能有效捍衞「一國兩制」。

過去五年多，中央全面管治權光說不練、務虛不務實，或許是朝廷還沒遇到像今天這般關乎「一國兩制」存亡的危險關頭、還沒遇到一舉大規模滅敵的最好機會。現在有了，然它是雙刃刀，若不用，那就不是滅敵，而是被敵所滅。