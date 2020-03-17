一場疫症，既見證了人性的自私，也見證了西方的虛偽。意大利新冠肺炎疫情失控，按人口比例計算，其感染人數和死亡率都遠超中國，因此束手無策，不得不尋求外國援助。但尷尬的是，歐盟對意大利的求助無動於衷，沒有一個成員國伸出援手，德國及法國甚至禁止出口口罩等醫療物資。反而一直被西方妖魔化的中國雪中送炭，除了捐贈大批醫療物資，還派出專家小組協助抗疫。難怪意大利外長親自拍片向中方致謝，同時批評歐洲國家缺乏團結互助精神。

見微知著，西方國家的自私和醜陋在這場疫症面前暴露無遺。有些人總是將西方民主吹得神乎其神，將中國體制說成一無是處。但事實恰恰相反，中國體制可以有效應對各種危機，可以動員全國力量共同抗疫，反觀西方民主社會自私自利，各家自掃門前雪，根本不可能團結互助。有人說，看到歐美國家在疫情中的種種亂象，才知道中國體制的優越性。這不是狂妄自大，而是擺在眼前的事實，許多事情確實只有中國才做得到。

中國抗疫模式積極有效，令全世界大開眼界，當初的質疑逐漸變成讚嘆，各國爭相倣效，連向來傲慢與偏見的美國傳媒也一反常態，建議美國政府借鑑中國抗疫經驗。然而一處鄉村一處例，西方民主的自私本質注定不可能複製中國抗疫經驗。美國政府對疫情的態度，由輕描淡寫轉而宣布國家進入緊急狀態，固然進退失據，而英國不再檢測疑似患者及追蹤密切接觸者，圖以「群體免疫法」抗疫，更是方寸大亂。其實，美英不是不想模仿中國抗疫模式，而是根本做不到，政客各懷鬼胎，民眾各有盤算，加上缺乏人力物力財力，疫情不失控才怪。

事實證明，西方民主早已變質變味，不僅淪為維護既得利益集團和政客的政治工具，而且成為阻擋社會和經濟發展的最大障礙，再不思改革的話，只能一步步走向衰亡。