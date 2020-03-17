歐美疫情大爆發，西方人沒有戴口罩習慣，令情況更加嚴峻，而英國採取最低程度措施，旨意群體免疫，即是較輕病徵便在家隔離，不用送院治療，醫院主要診治老年人及病徵較嚴重者，希望盡快多數人有抗體，便可以度過疫劫。這個如意算盤不被外間看好，能否打響仍是後話，但當前疫情蔓延，英國人會前往世界各地，難道寄望其他國家都是同樣「寬鬆抗疫」？

英國人口約六千六百多萬人，若要達到群體免疫的目標，百分比需有七成，即感染人數要為四千六百多萬人，推算死亡率為百分之五，即死亡人數是二百多萬人，你說是否瘋狂？港府高官有很多是港英舊臣，對英國甚至美國都有濃厚情意結，對這兩地疫情視而不見，一直未採取封關措施，任由病毒輸入，最近有確診個案便是從英倫返港，各界包括專家都呼籲盡快應對。眾怒難犯，政府前晚終於向英、美及愛爾蘭發出紅色外遊警示，亦要求周四起由這三地抵港者須接受強制家居檢疫，但令人大惑不解的是為何隔離令不是即時實行，而是超過三日真空期，是否鼓勵人家衝關？英美有數以萬計港人留學，現在大批留學港生撲機票回港，當中又有多少隱形帶病毒者？

反觀其他地區，澳洲周日宣布，任何入境人士須強制自我隔離十四日，當地即晚午夜起生效，基本上沒有緩衝期。而維多利亞省周一下令，當地中午起進入緊急狀態，為期四周，應對疫情十萬火急，不像香港拖泥帶水。同是中國地區，北京市政府周日亦頒令，即晚午夜起，所有境外進京人士，都強制轉送至集中觀察點進行十四日隔離觀察，亦不會有數日的空檔讓漏網之魚湧入。香港政府總是「做啲唔做啲」，優柔寡斷，抗疫需要的是果斷，廢官就是欠奉，凡事皆要人三催四請，唔踢唔郁，是想與舊宗主英國看齊，死得人多來增加免疫群眾嗎？