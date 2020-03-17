新冠肺炎疫情在歐洲急速擴散，確診人數逐日增加，他們突然發覺，原來自己也準備不足，醫院用品如醫用口罩、呼吸器和防護衣嚴重短缺，補貨無門，政府正發動全球搶購。普通市民本來依然繼續悠閒生活，看見物資缺乏，也陷入群眾性恐慌。他們上月還嘲笑中國及幾個亞洲地區「低能」，現今突然覺醒，一下子都模仿這些「低能」行為，去超市搶購防禦性物品、食物和日用品了。原來全世界的平民百姓都反應一致，遇到不可掌握情況，第一要務是先求自保，囤積糧食和日用品，平時的斯文禮貌暫且拋開。

歐美本來認為口罩並非有效防止病毒感染的工具，純粹是為醫護人員和患者而設，健康市民毋須戴上，現在市面大量缺貨，政府到處張羅，遂醒悟到可能是有用物品，也起而效之到處搶購。看意大利傳出來的封境照片，持槍街上巡邏的警察都戴上口罩，街上行人以及排隊購物的市民也戴上口罩。大概是因為新冠肺炎疫情在意大利猖獗，感染者眾，要求患者戴口罩之餘，自己也戴，起碼多一重保護。

各國醫護人員對醫用口罩需求急增，大家翻查倉儲，才發覺儲備不足以應付疫症在社區內爆發。這其實是合理現象，如果在正常狀況下，當然並不需要儲備大量口罩以供疫症爆發的需要。就算要儲備，最多是足夠數量應付一定時間內的醫護人員需要。連一般市民也開始戴口罩，無論哪個國家都不可能有足夠儲備。更兼新冠肺炎疫情首先在中國爆發，中國人口眾多，一下子便搜刮盡世界上的大多數存貨。香港一月底開始出現缺貨，至今仍未恢復正常供應，現今歐洲出現的缺貨搶購，不也是反映同一情況嗎？

因為口罩嚴重缺貨，各國紛紛實行口罩出口管制。最先實行口罩管制的是新加坡、南韓、日本等亞洲國家，他們一律禁止出口，並由政府率先搜購，以滿足醫護需要。現今連歐洲也出現管制禁運現象，歐盟成員國之間也互相搶奪，先後出現法國和德國之間的運輸糾紛，繼而有瑞士從國外進貨，經德國轉運被截。看來各國政府為了疫情，不惜傷害與鄰國的關係，就算歐盟兄弟國家也不例外，可見問題之嚴重。

根據全球貿易預警組織消息，到目前為止，已有二十多個國家實行醫療、藥物和原料出口管制。法國三月宣布控制口罩，禁止出口，德國出口口罩和呼吸器需先得到政府批准，南韓禁止出口口罩及呼吸器等物料，連疫情比較溫和的國家如俄羅斯、保加利亞、摩洛哥都宣布實施禁止醫療用品出口。看來，另一場的貿易戰已經出現了。