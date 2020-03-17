過氣廢官周一嶽又翻閹了，卸任食衞局局長並留下「每周一鑊」的臭名後，不久即獲港府垂青委任為平機會主席，在任期間一無是處，只知大搞同性戀平權欲留下好名聲，結果爭議多、阻力大，噏完就算不了了之。蟄伏數年，最近又獲政府翻炒「回鍋肉」，宣布委任為醫務委員會委員。

周一鑊已經七十三歲高齡，雖然這個歲數在勞福局局長羅致光眼中只是比中年稍高一點點，但在現實社會，七十三歲阿伯起碼退休近十年，好命的弄孫為樂享清福，不好命的攞長生津度日，哪有周一鑊這麼吃香，年過七旬仍有港府眷顧送上筍工？周一鑊之所以叫周一鑊，正是做官期間鬧出無窮醫療事故，打錯針、派錯藥、開錯刀、睇錯症，五花八門，無奇不有，何以港府這麼看重他，仍要委任他出任和醫療相關的職位呢？不擔心又爆大鑊嗎？

須知道，醫委會由公帑資助，屬法定機構，衞生署為醫委會提供秘書處服務，並負責相關的法律諮詢和訴訟費用，每年公帑開支逾二千五百萬元。公帑一分一毫都是納稅人的血汗錢，必須用得其所，港府失驚無神翻兜又翻兜過氣舊電池，問過納稅人嗎？與其說是發揮餘熱，不如說是政治酬庸，尸位素餐。

事實上，明益自己友的陋習在港府其來有自，食環署數年前便被踢爆以高薪翻閹部門廿六名退休公務員，幾乎全部無透過公開招聘程序，當中包括前助理署長勞月儀以九萬多元月薪擔任小販資助計劃小組統籌主管，令人嘩然。至於一些法定機構更成為退休高官俱樂部，周一鑊由平機會跳到醫委會已說明一切。問題是，這種私相授受、黑箱作業做法最惹人反感，尤其弱勢政府百事哀，一舉一動必須慎之又慎，否則隨時授人以柄，添煩添亂。去年底銀髮族發起杜絕政治酬庸集會已是警號，港府還樂此不疲，真不怕民憤再度大爆發嗎？