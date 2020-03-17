經常有人懷疑中國內地弄虛作假，尤其是新冠肺炎病毒的確診人數，由開始公布到現在，一直有人認為是「報細數」，平情而論，過去我也是懷疑者之一。但近日，隨着病菌散播全球，觀乎情況，我卻對內地提供的數字多了一分信心。

普通人染病或許可以隱瞞，但明星、名人是很難瞞得住的，如今外國染病的知名人士不少，荷里活影星湯漢斯、英超球隊阿仙奴領隊阿迪達，這樣的名單你可以寫出一串來。但中國內地染上新冠肺炎的明星、運動員，幾乎一個也沒有，由此可側面反映出，內地疫情的擴散程度不如外界想像般嚴重，大抵在病毒爆發初期，中央便成功將疫情控制在湖北省，主要更在武漢市之內。

今次中國對疫情控制的成功可算是奇迹，也可說是贏了點運氣。在武漢封城之前，大概有五百萬人提早離開了，這些人之中有多少是帶菌者，無從知曉。但是，外國撤僑回去的人之中，每五百個大抵就有二十個是確診者，而外國人一般較武漢當地人重視衞生，當地人染病的比率應該更多，那五百萬人之中，應該就肯定有二十萬以上的帶菌者。

那五百萬人，權當有一百萬人出了國，留在內地各省的就有四百萬人，按比例計算，其中應有十六萬帶菌者，每一個帶菌者即使只傳播一人，總數便是幾十萬人，人群中再輾轉感染，便可以釀成大災。

但為甚麼武漢以外，其他地方的確診者可以這麼少？至今為止還是一個謎，最新政府公布的確診人數，應雖不中亦不遠，不可能大幅度作偽。所以，我只能說今次疫情算是不幸中之大幸，天佑中華，讓很多人逃過了一劫。

我常說，按照玄學推論，中國和香港的好運，將會在二○二二年開始，但願今趟經過浴火之後，中國和香港真能迎來一個新開始吧。