一個新冠肺炎搞到全世界雞毛鴨血，歐美各國封關鎖國此起彼落！事實上，人類喺惡疫面前顯得惶恐無助、渺小而無奈！大家都睇到，強如美國，面對新冠肺炎亦表現不濟，美國國家衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇，便直言美國嘅病毒檢測系統有缺陷，導致測試劑不足！換言之，福奇承認沒有辦法替有需要嘅民眾做病毒檢測，因此各州無從確切掌握社區傳播嘅實際狀況，只能靠估！美國疫情全面惡化，確診與死亡人數急增，豈是偶然？

回看香港，新冠肺炎仍然爆不停，即使安坐家中，依然有機會菌從天降而中招！大埔富亨邨亨泰樓有兩組住同一座向單位嘅住戶，先後確診感染新冠肺炎，疑是青衣長康邨康美樓懷疑氣喉播毒翻版。

傳染病專家表示，仍要了解病毒如何傳向上層單位，初步推測係大廈天台嘅排氣管較短，因此產生「擾流效應」。嗱，若然居於頂層單位而又時常聞到臭味，咁就要小心擾流喇老友！有渠道專家到現場視察，佢就話雖然未能入內，但係見到大廈嘅排水管及通風喉日久失修，嚴重生銹，所以認為情況類似二○○三年沙士時嘅淘大花園，並認為「煙囪效應」理論或導致三十四樓十三室單位感染多於「擾流作用」；或三十二樓十三室單位開窗，令病毒經空氣流動，再經窗戶傳入三十四樓十三室單位，所以建議市民盡量不要開窗，特別是浴室，有需要才開抽氣扇通風。

看官，資訊太多又搞到大家好亂，作為市民，有時真係唔知信邊個！此刻，老朽只想到劏房戶於抗疫期間，日子必定十分難過！衞生防護中心傳染病處主任一味呼籲大家盡可能留在家中，之但係政府有冇諗過二十萬劏房戶人均居住面積不足六十平方呎，不少更是食又嗰度、屙又嗰度。佢哋嘅交叉感染風險不是更大嗎？好心廢柴政府唔好成日諗住「明日大嶼」，唔該切實改善劏房戶環境先啦！