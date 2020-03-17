新冠肺炎橫掃全球，繼亞洲之後，歐洲亦淪為重災區，世界衞生組織更稱歐洲已成為疫症的震央！中國、日本、南韓、伊朗爆疫時，世衞並沒有這麼說，輪到歐洲卻成了震央，為甚麼？一句講晒，國家多、人流密，歐盟只是沒話事權的掌櫃，結果二十多國各有防疫政策，八仙過海，最怕遇上豬隊友，搭沉船就弊傢伙。

意大利、法國、德國、西班牙、丹麥、瑞典等國，如今確診數字如幾何級數上升，疫症在歐洲已經失控，現在區內有三種「戰疫」方法：一是鎖國封城，被逼到無法不強硬用此招的，有意大利、西班牙、法國部分地區，再加上丹麥、捷克、波蘭，乾脆禁止非本國人士進出一個月。

第二種是撒手不理式，像已脫歐的英國，就任由民眾傳染，不追蹤不隔離，中招了就群體有抵抗力了，期間死多少人，各安天命吧。還有一種介乎兩者之間，德國就是這種，追蹤隔離已是奢侈，但檢測、醫療還是沒有放棄，只是能做多少算多少的心態罷了。

如此現狀怎不令人擔心，歐洲國家多，與世界的聯繫更多，加上大都會不少，是全球人流往還的要塞，如今區內工業大國幾乎都要鎖國封城，對世界經濟是另一大災難。這是繼中國因疫情而供應鏈中斷後，對世界經濟的另一打擊，只是這次斷的是加工鏈、消費鏈，全球攬炒已成事實。

歐洲各國防疫慢吞吞，還有個地理位置在歐洲、卻與歐洲各國分手的英國，當其他各國開始反應要封堵時，英國卻儼然翹埋雙手不理，任由國民在大爆發、大傳染中自生自滅，如此豬隊友，不但會抵銷別國封城鎖國的犧牲，更可能令疫情難以徹底被清除。還有像瑞典這樣的國家，自己不封城，還揶揄鄰居丹麥封國做法毫無意義，質疑出現壁壘現象。一場疫症，千奇百狀，總之歐洲一片亂糟糟。