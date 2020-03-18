產評：經濟蕭條近眼前　大廈將傾誰能挽

新冠肺炎全球肆虐，美國總統特朗普終於放下自吹自擂的本性，坦言美國經濟或陷入衰退，又預計疫情可能要在夏季、甚至更後時間才能平息。事實上，全球至今皆蒙難，對消費和投資信心的打擊難以估量，近期股市極端波動，說明眼前問題並非央行印銀紙就可以有效應對。既然經濟大蕭條迫在眉睫，全球政府都急忙採取非常規措施應對，若港府繼續後知後覺、又不撤樓市辣招，實在愧對市民！

回看○八年金融海嘯，致命原因在於市場貪婪、金融制度崩壞，加上過度槓桿，令債市和貨幣市場陷於崩潰，銀行及相關業界相繼申請破產觸發金融系統性根本風險。當時以美國為首的央行，利用減息和大印銀紙成功穩住大局，再進行金融制度改革，挽回市場信心，逐步回復正軌。

可今次引發危機的是「瘟疫」，影響不獨在於金融體系，而是威脅全球人類身心健康，更較「沙士」難搞。為應付疫情，多國封城封市，以暫停人流和經濟活動來抗疫。雖然此舉有效防止病毒擴散，但對經濟帶來嚴重「副作用」，一下子扼殺了商業活動和重挫消費信心，帶來大蕭條危機。

要知道，如今消費佔去全球經濟逾半比重，在環球大面積停產停工下，影響的不獨是製造業供應鏈，就連消費需求鏈也同樣停頓。緊接會出現的畫面，必然是大量企業倒閉、工人失業、財富大蒸發，更不利往後消費復甦。

目前歐美經濟衰退速度有多快，還看疫情進展，內地疫情雖漸受控，但內、外需求疲弱，可謂百廢待興，中小企業縱然復工，但流動資金恐怕捱不到夏季，預示着失業率只會持續惡化。外部需求劇降，內部需求又失速，難怪投資銀行紛紛降低今年內地經濟增長預測。近期內地股市與其他主要地區比較，雖然調整幅度相對有限，滬綜指仍企在去年八月水平，但絕不是經濟形勢比別人強，而是一來因之前數年升幅大幅跑輸美國等地，二來「國家隊」明顯維穩，參考作用實在不大，反而港股去向更具前瞻性。

提到可憐的香港，老本依舊是所謂國際化，可回歸以來優勢不斷溫水煮蛙式削弱，取而代之是日益依賴內地需求，風險早就過度集中。可以預見的是，疫潮下兩地經濟唇亡齒寒，最怕是全球經濟亦一同陷入大蕭條，最終戳破港樓泡沫，將香港推往萬劫不復之地！可惜港府至今依然不肯動手「撤辣」穩樓市、保經濟，難道真的要注定沉淪下去？