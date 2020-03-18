世界視線：疫情利拜登選情　中國牌可增勝算

新冠肺炎疫情在美國愈演愈烈，民主黨周日（十五日）在華盛頓舉行初選辯論，前副總統拜登及參議員桑德斯首次進行一對一對決，兩人的講台破天荒地被安排在一點八米的距離，名副其實「隔空罵戰」。

拜、桑二人在各項政策的取態南轅北轍，唯獨在一件事上，兩人高度一致──總統特朗普抗疫不力，必須下台。桑德斯表示，無論他能否成為總統，民主黨及民主黨候選人的首要任務，也是叫特朗普閉嘴；拜登則表示，如果當選總統，會派軍隊協助抗疫。

一場疫症橫空殺到，讓特氏的連任大計蒙上重大陰影。本來特氏安然度過彈劾危機，黨內凝聚力空前強大，經濟數據亦甚為亮麗，再加上民主黨之前一直鬧內訌，特朗普大有以逸待勞之勢。

特朗普抗疫的表現，實在令人失望，先是唱淡疫情，坐失先機，即使宣布防疫措施，也是混亂不堪，令民眾無所適從。更有甚者，疫情令特氏最引以為傲的股市狂瀉，經濟很可能隨之陷入衰退，一旦出現這種情況，特氏基本上也不用選了。幾乎可以肯定的是，今屆大選的最大議題，肯定是總統如何帶領國家抗疫，相對於特朗普的雞手鴨腳，拜登任副總統時，曾有應對豬流感大爆發的經驗，可以毫不誇張地說，新冠肺炎疫情是天賜拜登的好牌。

抗疫不力、經濟轉差，特朗普剩下來可以打的牌，可能就只有對拜登個人的攻擊。除了他及其子亨特在烏克蘭的「貪腐醜聞」外，拜登跟中國關係友好，相信亦會被特氏借題發揮。撐特氏的《紐約郵報》日前發表文章，指亨特跟中國富豪關係密切，而拜登早在今個世紀初，就幫中國取得美國最惠國待遇；在奧巴馬政府的八年，拜登坐視中國崛起，搶走美國工人的職位，該報形容拜登是「中國屬意的人」。但有危就有機，拜登大可因勢利導打中國牌，要求對方更大手購入美國的農產品，從而「撬鬆」特氏的票倉，如果中國在拜登和特朗普之間「兩害相權」，選擇前者，極可能做球給他上，屆時拜登的贏面必將會大增。