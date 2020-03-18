神州觀察：倒賣物資賺差價　社區服務亂如麻

武漢封城抗疫，民眾面臨生活物資匱乏、捱貴價菜等難題，為此從中央財政補助到民間自發捐助皆以武漢為先，力圖紓解困局，讓城中百姓寬心。然而當地一些社區、屋苑及志願團體在為民眾代購配送過程中，屢爆負面消息，凸顯相關管理混亂問題，令人擔憂縱以舉國之力，亦難有效幫到當地民眾。

武漢市江漢區某屋苑居民聲稱有門路為大夥購買平價肉，進而取得社區志願團體信任，邀請其加入社區組建的「團菜群」，及獲發志願者服裝、進出小區證明。成功混入後，此人於是將大約三百名小區業主拉入自建的團購群，再將利用志願者身份採購來的肉菜等生活物資加價賣給業主，大發不義之財，事後已被有關部門責令退還，並對其立案調查；所在社區領導及涉事員工亦遭當地紀工委約談。

這無疑是一起趁火打劫、發國難財的典型例子，尤其當全國人民都在捂着傷口支援武漢的情況下，城內竟有自己人不遺餘力地坑害着左鄰右里，可謂相當無恥。然而相關服務團體用人如此不設防，亦讓人難以理解，誰都知道，在嚴格的封閉管理之下，所有社區居民的生活物資採購、配送工作都已交予社區、屋苑或志願團體負責，任重道遠；只是如此重要的環節，有人憑一番花言巧語便能輕易混入，實現倒賣物資圖利之目的，實在不可思議。

更蹊蹺的是，既然是倒賣，說明涉事者提供的物資肯定比社區的正常供應價格要貴，譬如原本十元一斤的政府儲備肉被其賣到二十元，那為何三百名業主中仍有一百六十多人願意幫襯？且相關倒賣行為持續近一周，民眾又不是傻瓜，沒有理由放着正規渠道提供的價廉物美的肉菜不買，特意購買貴價菜。除非正規渠道所賣物資比倒賣的還要貴，或是存在長期供應不足、缺斤短両等問題。

其實類似的團購、配送流程混亂，甚至懷疑存在利益勾結、壟斷物資供應，刻薄民眾等現象，近期在武漢多個社區已頻繁發生。像中央指導組早前視察青山區某屋苑遭遇的喊假事件，就被踢爆弄虛作假、敷衍檢查，及讓居民捱買貴價菜、綑綁銷售等問題；該區之後更爆出用垃圾車運送凍豬肉事件，被指將百姓當豬狗對待。近日更傳出江岸區有人以殯葬車運送團購物資，當局則推說是個人行為，顯然無法令人信服，封城時期，哪來這麼多的「人車自由行」？

毫無疑問，疫區民眾的身家性命此時全都繫在某些部門及團體身上，他們提供甚麼，民眾就只能接受，即便當中有人漠視民生，或者起了貪念，乘機宰上一刀，民眾也只能無奈忍受，只是當局如何坦然面對民眾？