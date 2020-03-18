功夫茶：黑金佔中當冇嘢　檢控守則如放屁

「人生有兩種美德，第一是真理；第二是正義。這兩種美德是不可以有妥協的」，呢兩句係美國政治哲學家約翰‧羅爾斯嘅名言。本報為民發聲，發揮第四權，不容敗類惡人、宵小無賴危害社會。被內地官媒炮轟為「禍港亂港總策劃」、「叛國禍港四人幫」之首嘅壹淫媒漢奸黎，公然叫囂「為美國而戰」！咁嘅一條反中亂港毒粉腸，卻一再被「放生」，令人不得不懷疑佢有司法保護傘！

本報鍥而不捨追問綽號「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，律政司日前落案控告黎智英涉刑恐本報記者及非法集結兩罪，對於惡貫滿盈嘅漢奸黎，呢兩條罪真係小兒科之至，不是嗎？條毒粉腸犯下之滔天罪行，罄竹難書，舉其大者如一二至一四年間，本報獨家揭發漢奸黎透過其美國助手向泛民秘捐四千萬元黑金醜聞，證據確鑿，而一八年初司長甫上任，席不暇暖，一句「證據不足」就光天化日咁放生呢個大奸宄！

更離譜嘅係，一四年違法佔中，三十九名搞手至今仍逍遙法外，更令人側目嘅係，「佔中九男女」被落鑊不久，司長又急不及待放出聲氣話佔中案到此為止！司長，一個長期喺金鐘設有「皇座」兼被一眾收錢政客團團圍住嘅總指揮，官媒都睇到佢禍港亂港，而你一個掌管司法公平正義、維護法治核心嘅問責高官，竟然巧立名目，令禍國亂港嘅大漢奸抽身而退，當乜都冇發生過，依家「佔中九男女」之一嘅陳健民都已刑滿風騷出獄，其他人亦全部不用羈押，而條毒粉腸仍未落鑊，司長難逃姑息養奸、選擇性執法之詰問！

本集團本月初去信律政司司長鄭若驊，追問司長為何不告黎智英，若然不告，亦請交代原因，又質問一直拖延交代有關案件進度，諸般維護毒粉腸，是否收取其好處或是否怯於其背後勢力。司長月中回信，又立刻變番一部破爛錄音機，腦部又恍如缺氧，答啲嘢咁熟口熟面嘅，又係廢噏一大堆「檢控視乎多項因素而定」、如何按「檢控守則」客觀和專業分析行事，不偏不倚，無畏無懼云云！

真係你阿媽唔係男人！事實與真相恰恰相反！事實係司長永遠選擇性落鑊，而對惡貫滿盈嘅佔中黑手和黑金案嘅漢奸黎就極力包庇，仲扮晒「一士之諤諤」，簡直令人作嘔！司長，功夫茶忍唔住問候你：究竟你有冇恥感㗎？知唔知道「醜」字點寫吖？究竟律政司為誰服務？有道是「法立，有犯而必施；令出，唯行而不返」，法律嘅嚴肅及威信，無非有犯而必施，而且還要堅決執行，決不能違反！今抓小放大，檢控如放屁，完全違反法治精神，試問香港今日之亂，司長可置身度外話「唔關我事」嗎？如此冇承擔，霸住茅坑作狀拉矢，樣衰至極！不如歸去冚家種田，樂得悠然自得好過咯！