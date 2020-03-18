為甚麼朝廷要提出「中央全面管治權」？因為香港的行政、立法、司法領域「全面」有問題，而且極嚴重，導致「一國兩制」走樣變形。如今只差一百米就可以在一場腥風血雨的暴亂中，通過兩場選舉——立法會選舉、行政長官選舉委員會組成之選舉，奪權變天，從而直接威脅國家主權、安全和發展利益。

問題的嚴重性朝廷清楚，也早在五年多之前提出以「中央全面管治權」撥亂反正。毛皇帝說過，路線是個綱，綱舉目張。「中央全面管治權」就是「一國兩制」免被顛覆之綱，然而遲遲沒舉起，方方面面的具體之「目」也就閉而不張，一切都流於口頭和文件，像是「死蛇爛鱔」攤在那裏。當然朝廷有時還會照樣宣示一下，重複一番，只是漸成公眾笑話，一個讓人笑不起來的笑話，讓人感到朝廷無能的笑話。直至今次反修例暴亂，香港一片哀號，慘被荼毒，這個笑話也就成了椎心泣血之痛。

然而，「中央全面管治權」還是蹤影全無，而且這幾個月來更是少提了。其實面對反修例風波暴亂，面對區議會選舉、立法會選舉在暴亂中已經成為反對派的奪權變天工具，朝廷正應高高舉起「中央全面管治權」之大綱，張開「反奪權」、「打退反中亂港集團猖狂進攻」之各「目」，理直氣壯，師出有名的打贏這場政權保衞戰、「一國兩制」保衞戰，把「中央全面管治權」全面落實。

所謂「全面落實」，就是要在香港行政、司法、立法領域通過徹底「止暴制亂」，在制度和人事上作調整和梳理，這涉及管治班子、公務員隊伍、立法會議員、司法領域的律政人員、法官等等。凡是涉嫌參與暴亂、縱容暴亂的都要查清楚，分別處理，要讓他們知道中央、一國授權香港特區有行政權、立法權、司法權、終審權，是要貫徹落實「一國兩制」的，是要維護香港良好管治和繁榮穩定的，不是讓某些人用西夷價值觀反中亂港、發動暴亂搞「奪權鬥爭」、「顏色革命」。

中央只有通過徹底平亂，落實管治權，他們才會明白，知所行止。