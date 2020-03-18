內地剛爆發新冠肺炎疫情時，香港黃絲們大聲疾呼，要求「全面封關」禁止內地人入境，那班黑心醫護更以此為理由發起罷工。現在形勢逆轉，內地疫情逐漸緩和，反而歐美瀕臨失控，香港新增確診病例大多來自外國，為何黃絲們不要求對外國人「全面封關」？說穿了，這無非又是洋奴心態作祟，他們只敢欺負中國人，豈敢得罪洋大人。

君不見，某些黃店以「謝絕瘟疫」為藉口，拒絕招待內地人，分明涉及種族歧視，而且是歧視同文同種的同胞，真可謂丟人現眼。按照黃絲們的邏輯，彷彿外國人沒有瘟疫，其實外國的疫情更加嚴重，確診病例及死亡率都已超過中國。尤其是美國和英國，前者刻意隱瞞確診病例，後者更是放棄檢測及追蹤，「美爹」和「英爹」放任病毒到處蔓延，害人害己，香港黃絲們卻連屁也不敢放一個，好一班欺內懼外的洋奴！

最奇怪的是，黃絲許多言行已明顯涉及種族歧視，但平機會依然無動於衷，甚至認為「藍絲與狗不得內進」沒有問題。都說平機會是政治花瓶，確實不假，其唯一的作用就是擺設，而不是維護人權。身兼民主黨中委的社協幹事蔡耀昌看不過眼，日前促請平機會調查某些食肆拒絕招待內地人，結果反而受到黨友圍攻，被迫辭去中委職務，可見香港社會已淪落到何等地步。民主黨主席胡志偉還在死撐，聲稱該黨以抗疫為考慮，而社協則從法理角度關注店舖是否涉及歧視云云，簡直語無倫次，不知所云。歧視就是歧視，與抗疫有何關係？難道只有中國人播疫，外國人百毒不侵？

愈來愈多證據顯示，這場疫症的源頭未必是中國，或者說不只中國一個源頭。美國有關部門日前終於承認，部分流感死者可能死於新冠肺炎。須知美國流感去年九月已爆發，比中國發現新冠肺炎早得多，到底誰隱瞞和散播疫情，答案呼之欲出。