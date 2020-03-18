香港是一座死城，城外的人不想入去，城裏的人想出來。借用文學家錢鍾書在名著《圍城》中的金句，略改一下便足以描述香港當前的窘境。去年暴潮爆發下，來港遊客已經劇減，到今年初疫潮爆發，二月份訪港旅客創新低，只有十九萬多人次，按年的跌幅超過九成六，情況可以慘烈來形容。去年單日旅客在高峰期可以有多達廿萬人次，現在一個月抵不上一日，然而看走勢會繼續下跌，直到疫情有紓緩的一日，這一天何時來臨，真是天曉得。

旅客不來，香港依然不少人出發到各地旅遊，懶理政府及專家勸喻，這些人心態難以理解，唯一解釋是留在此地實在令人窒息，行山也人山人海，趁現在機票便宜，出外幾天抖抖氣，冒風險在所不惜，近日不少確診個案便是旅遊回港人士，連公院女醫生也是外遊之後中招，專業人士也這樣失策，普通市民也難怪了。

離港機票大減價，但回港機票卻突然爆升至天價，一票難求，原因又是政府幹的「好事」。全球大爆發，歐美很多國家都應付不來，政府設周四為限期，對這些地區入境者實行隔離檢疫，「橫死掂死」，死在老家好過，中港不少留學生都在周初展開大逃亡，搶購機票回港，單程機票炒高至三萬元、七萬元……若政府事前沒有預測到掀起炒風，那是低智，若政府老早預計到，這便引起陰謀論，是否要預留時間讓權貴高官富豪子女回港？他們買天價機票毫不在乎，只求回港後不用隔離！

這些回港人士，都是從疫症爆發地區回來，隨時是隱形播毒者，單是周一晚上，便有廿多人抵港後在機場出現不適，要送院診治，另外一些沒有表面徵狀，不代表安全，政府又沒有安排他們接受快速測試，等於放計時炸彈入社區。來自同樣地區，為何早一兩日便不用隔離檢疫？高智的官員們，請你們給市民一個答案吧！