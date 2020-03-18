大批留學生正在搶購機票，打算回港或回內地避疫，先後有英、美、加、澳洲的留學生表示居留國家的新冠肺炎疫情轉急，當地政府應付無方，故紛紛搶購機票回港回國。現今英國的機票最緊張，有報道說倫敦飛北京、上海每張票價竟然抬到十多萬元。

看電視新聞和網上照片，英國返港留學生最誇張，飛機上乘客穿上保護外套，從頭到腳都遮蓋着，戴上護目鏡和醫用手術口罩，全副裝備，人人穿得像個太空人。有電視台訪問回港學生，才了解是群眾性恐慌，他們覺得當地人防護意識不足，不把新冠肺炎疫情當作一回事，學校的同學都不戴口罩，不少人依然認為戴口罩的是病人，華人學生戴上卻被口頭侮辱。與其留在學校等候病毒來襲，不如提早放假，覺得還是回港比較安全。

撲機票也不是易事，雖然有航空公司宣布增加英國回港航班，回應香港留學生需求，但機票仍然緊張。有朋友的子女在柏林撲機票回港十分轉折，先購買柏林飛法蘭克福機票，飛北京再轉香港，但因北京拒絕部分外國航班降落，原定班機取消，現打算先飛赫爾辛基再找接駁班機。也有人乘坐俄航，先飛莫斯科，轉飛北京，再轉飛回港。

香港輿論對這批緊急回港的留學生反應不一，如果是自己的子女親人，當然希望他們及早擺脫困境，平安歸來。有家長說回來後就算強制性在家隔離十四天，足不出戶，總比留在英國毫無防禦、等感染後產生自然免疫力這種延遲策略強，起碼叫人放心。

有市民不同意，認為我們留在香港死守個多兩個月，才勉強維持，不被疫症攻陷，現今突然讓數以萬計的留學生湧回來，必然誤事。留學生沒有我們的謹慎，也不一定適應出街戴口罩、回家勤洗手的清潔態度，他們習慣聚集喧嘩，三五成群外出嬉戲，受到感染的機會高，一旦出事，很容易把大家個多兩個月的努力成果一下子毀掉，讓大家的心血白費。況且這批留學生中，有人可能是帶菌者，極可能在外國已經感染病毒，帶回港再傳播開去，令局勢更難收拾。

也有人特別針對曾經高調要求「封關」的政黨團體，指他們昔日強烈要求特區政府針對內地「封關」，不惜發動罷工作威脅，怎麼如今明明看見大班留學生從高危地區湧到，卻視若無睹，忘記了維護我城？怪不得有這種說法：無論這批留學生和他們的父母平日怎樣事事親英貶港，歌頌英國如何先進開放，投訴香港如何封閉落後，到了像今天的緊急關頭，自然會用腳投票，捨棄英國選擇香港。看來還是他們的腳最誠實。