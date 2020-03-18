本港新冠肺炎確診個案持續增加，更首次有公院醫生中招。甫看到這個消息即令人大吃一驚，以為又重蹈沙士覆轍，醫護人員因為照顧患者而受到感染，詎料卻是另一回事。該名染疫醫生月初到溫哥華滑雪，返港後不適確診。明知疫情在全球散播，明知歐美澳加都是高危之地，身為醫生比普通人理應更有專業知識，偏偏全無警惕，一味玩樂大過天，患病是否值得同情，你說呢？

誠然，香港人對旅遊的熱愛和執着世界有名，信用卡機構三年前曾進行調查，發現香港人熱衷旅遊的程度位列亞太區第二；英國旅遊網站同年亦進行類似統計，香港每年人均出門旅遊次數高達十一點四次，冠絕全球。太平盛世到處遊玩是賞心樂事，但現在並非太平盛世，而是疫症橫行，連飛機機艙都有可能播毒，奈何有些港人硬是不識死，不旅行彷彿身痕一般，結果染疫而歸，自己辛苦之餘又加重公營醫療負擔，還有社區播毒的風險，連累更多無辜市民受害，這不是自私是甚麼？

專家苦口婆心規勸港人減少不必要外遊，可惜言者諄諄、聽者藐藐，有些港人明知某些國家即將暫停簽證甚至封城，還是要火裏火裏去、水裏水裏去，即使沒有中招，萬一因為封城封關而令航班暫停，無異於自找麻煩，屆時這些港人又會抱怨港府不出手施救了。如此劣質，香港人有資格批評武漢人逃城自私嗎？有資格斥責內地人播毒無良嗎？不過是五十步笑百步而已。

新冠肺炎目前無藥可治，雖說死亡率不高，但痊愈後容易出現後遺症，有的肺纖維化，有的肺活量下降兩至三成，絕不是如美國總統特朗普所說同流感差不多。澳門政府已宣布十四日內曾到中港台以外國家或地區的入境人士，必須在指定地點接受十四日醫學觀察，意味本地人出遊後也須隔離。澳門防疫再次快一步，港府連照跟都慢半拍，拖至周四才實施，令人費解。