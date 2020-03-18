歷史紀錄的存在價值，就是給人打破的，這話放諸美國道瓊斯指數，可謂恰如其分。本文執筆時，隔晚道指大跌近三千點，又打破了歷史上最大的單日點數跌幅，這已是近期的第三次。道瓊斯指數的基數愈來愈小，而下跌的點數卻愈來愈多，代表下挫的百分比也愈來愈大。三月十六日收市指數跌近百分之十三，比上月創出的歷史高位下瀉超過三成，毫無疑問，這是一場股災。

不過，本欄老早說過，股壇大戶在今次大跌浪中「剪羊毛」的對象主要是美國及歐洲，而非香港市場，所以隔晚道指大跌近三千點，港股開市未幾，卻反升數百點，恒指顯然不肯完全跟隨美國的指揮棒起舞。

二月份，道指大部分時間都在二萬九千點以上徘徊，而香港恒生指數則在二萬七千至二萬八千多點水平上落，其時，道指的點數明顯高於恒指。但股災爆發後，截至本文執筆時，道指只餘二萬多點，恒指卻仍在二萬三千點以上，後者反過來高於前者，這就證明大戶今趟要收割的對象是以美股為主。

當然，全球股災中香港不可能獨善其身，別的市場跌，我們的趨勢也會跟着跌，但是幅度可能較小，本地投資者不必過於恐慌。

過去，香港股市都較美國脆弱，人家瀉一成，我們就要瀉兩成，何以今次能爭回一口氣？這既有表面原因，也有深層原因，後者卻遠比前者重要。表面原因是道指的市盈率比恒指高，大跌市開始前，道指成分股的平均市盈率是二十多倍，恒指只有十多倍，市盈率愈低，代表股價愈「抵買」，防守力也愈強。

但更重要的原因還是在今次的大跌浪中，市場大戶有心要「做低」的對象，主要就是美國市場。這些幕後玩家在不同時期就有不同玩法，散戶如果要生存，就要學懂看他們的風色行事。