新冠肺炎殺全球一個措手不及！「澳規港隨」，乜都慢九拍嘅冇靈魂港府，終於跟隨澳門，尋日宣布將向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，周四凌晨零時起，所有抵港人士須接受強制十四日檢疫及醫學監察，內地、澳門及台灣除外，呼籲香港居民唔好前往外地。

「香港人，加油！」呢句刺耳嘅口號，依家已銷聲匿迹！還是不久前的事吧？黑衣人阻學生返學，在港鐵又擋門、瞓車廂，又堵路放巴士車胎氣，無所不用其極阻人返工，有啲仲「義正詞嚴」一臉烈士上身：「我為你哋擋子彈，你哋唔係返少一日工上少一日學，咁都唔得吖？」一語成讖，今朝都到眼前來，依家學生停課大人失業，想返學返工？冇咁易！未知黑衣人滿意未？

市道一片淒涼，十足十悲情城市！政府已經宣布，按目前疫情愈發嚴峻，四月二十日全面復課已無可能，即使是情況穩定亦要分階段進行。傳染病專家就話，如果連續二十八日無不明源頭嘅感染個案，就有條件復課！老朽深信，過完復活節，食埋端午糉，都未必能全面復課！所謂「停課不停學」，自欺欺人而已！尤其基層嘅小朋友，有社區組織協會訪問近六百名小朋友，發現其中九成六在疫情停課期間遇到學習困難，譬如家中無電腦、學習空間窄小等。

細路停學無了期，大人失業有排捱！呢，曾幾何時，黑衣人當內地旅客係殺父仇人，又「驅蝗」又踢人行李箱，甚至推撞內地客；好喇，依家訪港客大跌百分之九十六，水貨客都幾近絕迹，旅遊業仆直、餐飲零售一片哀嚎，吉舖如雨後春筍湧現！迪士尼樂園遭暴疫夾擊，慘蝕逾億元，重開遙遙無期！旅發局話擲四億元救亡；而防疫抗疫基金就話資助受疫情重創嘅零售小店，每間合資格零售商店一筆過八萬元資助。然而，面對漫山遍野嘅烈燄暴火，政府的火燭車救得幾多？