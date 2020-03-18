美國總統特朗普與美國人最近虛驚了一大場，特氏早前招待到訪美國的巴西總統，還是佛羅里達州那個海湖莊園的聚會，今次卻鬧出當晚活動最少有五人中招的嚇人消息，七十三歲高齡的特氏成為中招高危一族，日前檢測結果公布後，白宮團隊才停止流冷汗。不過，這次白宮特勤出了大醜，特朗普自作自受吃飽了驚風散。

荷里活製作無論是電影或電視劇，都把白宮特勤描述得飛天遁地，無所不能，原來真實世界，一切都是騙人的！

新冠肺炎已席捲全球，特氏與副總統彭斯同場出席活動，白宮特勤竟沒有考慮兩人可能一齊染疫、一齊無法履行職務的後果嗎？上述場合已有五人確診，特氏及彭斯都曾與他們同吃同喝、握手交談，兩人中招的機會極高，即使如今已證實特朗普沒中招，也有不少人質疑白宮製造假新聞，可見今次事件多麼滑稽兼驚慄！

知情人都知道，美國總統是一個集大權的個體，為免國家陷入無人駕駛、法律授權的真空狀態，美國對總統、副總統的保安有嚴格規定，出行不同車、不同機，戰時撤退亦各有各撤，保證總有一人在，避免「一鍋端」！今次新冠肺炎病毒卻幾乎讓美國最高管治層陷入一齊斬首的危局，說來都是一則笑話。

只是外界指摘特勤漏招時，更應該指摘特朗普與彭斯態度輕忽、自作自受，正因為他們和整個白宮團隊不把新冠肺炎當一回事，特朗普不止一次說它只是嚴重一點的流感，又多次狠斥美國疾控中心醫療專家的警告是誇張，外行人領導內行人，自己差點成了白老鼠，甚至喝令內行人噤聲。

如今在白宮的「英明」領導下，美國疫症已經大爆發，白宮團隊日前慌失失發出未來八周是抗疫關鍵期的戰疫通告，他們可有想過已被錯失的八個星期？甚至在一月初中國通報後便開始失去的兩個月黃金時間？