近日，接二連三有童黨涉嫌干犯刑事案件被捕的新聞。案中所牽涉的犯案者，往往只是稚氣未消的初中生或小學生，但其所做出的欺凌行為卻異常暴力及冷酷。在如此艱難的時期，我們也不能忽略對邊緣少年的關懷，以免其誤入歧途，抱恨終生。

曾幾何時，香港部分地區飽受童黨問題的困擾，致使影響社區治安，甚至是居民的人身安全。童黨，通常以街童的形式出現於社區，在公共空間聯群結隊遊蕩，對小童進行欺凌之餘，又會對警察肆意挑釁，使當時的途人都避之則吉。於一九九七年發生的秀茂坪燒屍案，就是由十多個街童集體謀殺一名青年所造成的事件，故童黨的問題絕對不能輕視。

當然，隨着社區多年來的發展，原有的居住環境大幅改變，使嚴重的童黨問題亦得到大致上的根除。舉例來說，公共屋邨管理日臻完善，至少大廈大堂有保安員看守，令閒雜人士不能在出入口聚集，避免對居民造成不必要困擾。加上學校、福利機構及警察多年來的協作努力，都是街童近年幾近絕迹於社區的原因。

然而，近日受到新冠肺炎疫情所影響，香港中小學校因而長期停課，令學生需要留家學習或自修，也使部分少年有更多時間在社區中流連生事。網上有片段流出其中一宗案件的經過，見到數名少年不但滿口粗言穢語，更公然掌摑他人，並且拳打腳踢，而當中的對話則透露是緣於「感情轇轕」。當片段流出後，警方迅速地鎖定施暴者身份，作出拘捕及進一步調查的行動。

作為成年人，我們知道暴力不能解決問題，亦盡量不會與他人發生肢體碰撞而避免誤會，但我們的年輕人還在求學階段，未必知悉如何理性地處理衝突，是需要有適當的教化和示範。一方面，童黨的出現可能是基於停課的關係，使他們有更多空餘時間結集，而另一方面，又可能是去年激烈的社會動盪所造成。當少年人看到普遍又習以為常的暴力事件，而違法行為沒有得到合適的處理，久而久之會使心智未成熟的少年人，誤會暴力可以解決一切問題。

也許，有些人以為過去的區議員只是在組織文康活動，又或處理日常民生問題，但其實大多數的區議員皆能在社區深耕細作，與不同年齡層的居民建立深厚關係。正正因為其長時間與居民共處，也容易發現區內街童的群體，可及時給予適當的引導及幫助，從而為社區的安寧盡一分力量。

至於今屆大部分新上任的區議員，他們會否或懂得如何在社區深耕細作，現時未必能夠知道，要拭目以待。不過從表面看來，有區議員並無譴責暴力事件，更涉不斷鼓吹仇恨，甚至針對及挑戰執法者的執法權力，其身本來不正，又何以為年幼的少年人樹立榜樣？

我們相信，許多居民是希望他們的區議員，能夠真真正正地服務社區之餘，也可成為孩子們學習的模範，而不是盲目與政府抗衡，而置居民於不顧。作為一區的代表，實在有責任協調部門幫助區內的邊緣少年，避免其以身試法犯下大錯。